17/10/2020

Rio - Um policial militar teve sua pistola furtada por outro PM, na última sexta-feira, dentro da Unidade de Polícia Pacificadora (UPP) Morro dos Macacos, em Vila Isabel, Zona Norte do Rio. O militar que furtou a arma do colega de farda, não identificado, foi preso em flagrante.

Segundo a Polícia Militar, o preso cometeu o crime após entrar no dormitório do colega por cinco minutos. Ele confessou o furto e disse ter escondido a arma do colega em um colchão.

Segundo a assessoria da PM, a prisão foi feita em flagrante e o preso foi encaminhado à Unidade Prisional da corporação, em Niterói.