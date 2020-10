Reabertura do Tivoli Park: 20 atrações para os visitantes Estefan Radovicz

Por Carolina Freitas e Natasha Amaral

Rio - Depois de 25 anos, o Tivoli Park está de volta à cidade do Rio. Sucesso entre as décadas de 70 e 90 onde hoje é o Parque dos Patins, na Lagoa, o novo espaço abriu as portas neste sábado, agora na Barra da Tijuca, Zona Oeste do Rio, no estacionamento do Shopping Via Parque.



O porta-voz e ex-dono do antigo entretenimento, que ficava na Lagoa Rodrigo de Freitas, Frederico Reder, falou sobre a expectativa que tem com a reabertura do local. "Reabrir o Tivoli Park para mim é uma grande alegria. Em primeiro lugar é uma homenagem ao rei do entretenimento da família e do circo, Orlando Orfei, um artista que tenho muita admiração. O público já está adorando do jeito que está, mas temos muita coisa para fazer. Sabemos que o Tivoli Park antigo, de 1972, a expectativa era uma, agora em 2020, a expectativa é muito maior. Estou lutando para que seja uma experiência cada dia melhor para os cariocas."

17/10/20 - Reabertura do Tivoli Park, na Barra da Tijuca.

De acordo com a direção do parque, esta primeira etapa da reabertura, considerada um ‘’pré-lançamento’’, contou com 20 atrações, sendo dois brinquedos originais do Tivoli Park: Bicho da Seda, uma espécie de carrossel em alta velocidade com gôndolas para duas pessoas, e o Barco Viking.

Márcio Pires, de 51 anos, aproveitou a reabertura para apresentar o parque ao filho de dois anos. "Eu já tinha ido quando era moleque, na Lagoa, e foi muito legal rever. Na época, eu era pequeno e achava o parque enorme, agora me pareceu menor, mas foi muito legal. Com certeza pro meu filho é muito mais interessante, foi muito legal poder visitar com ele e minha esposa".



Sobre as medidas de segurança do local, Márcio disse que gostou e se sentiu seguro. "Não estava cheio, não tinha aglomeração, tinha sempre alguém tomando conta dos brinquedos com álcool em gel. Me pareceu estar em ordem e me senti muito seguro".

O parque informou ainda que todos os protocolos de segurança e bem-estar para conter a disseminação da covid-19 foram seguidos. A capacidade máxima permitida obedece às regras da prefeitura, assim como o uso obrigatório de máscara por funcionários e visitantes, medição de temperatura no acesso ao parque e totens de álcool gel espalhados pelo local. Todos os brinquedos são higienizados após cada uso.



17/10/20 - Reabertura do Tivoli Park, na Barra da Tijuca. Na foto, Leonardo Amorim, a esposa, Ana Oliveira e o Filho, Bernard Amorim.

Serviço Tivoli Park



Endereço: Av. Ayrton Senna, 3.000 - Ao lado do estacionamento do Via Parque – Barra da Tijuca

Horarios: Sabados, domingos e feriados: de 10h as 22h. Quintas e sextas: de 17h as 22h

Entrada franca.

Valor por atração: R$10

Passe para todas as atrações: R$200

Meia-entrada: R$99,90

Para mais informações, acesse: www.tivolipark.com.br