Candidato à Prefeitura do Rio pelo PSL, Luiz Lima, em um projeto social no Complexo do Caju Divulgação

Por O Dia

O deputado federal Luiz Lima (PSL), candidato à Prefeitura do Rio de Janeiro, visitou a Associação Filantrópica Arte Salva Vidas, na Zona Portuária do Rio, na manhã deste sábado.

Professor de Educação Física e ex-atleta olímpico, Luiz afirmou que a Prefeitura deve ser parceira desses projetos sociais e precisa garantir que os recursos do município sejam bem aplicados, tanto em saúde quanto em educação, para que cheguem de fato à população.



“O município está passando por um momento muito difícil, de caos financeiro, onde não se tem dinheiro para praticamente nada, nem para pagamento dos funcionários. A gente vai ter um desafio muito grande que é trazer transparência, honestidade e vontade de fazer a coisa certa. Mais, que todo recurso disponível da prefeitura seja bem aplicado, para que uma criança aos 8 anos consiga ler e escrever”, disse o candidato do PSL.



Entre os planos de governo de Luiz Lima à frente da Prefeitura do Rio, está o Projeto Clube Escolar, que propõe a escola como vetor da política pública aliando esporte e educação. Além disso, o projeto pretende incentivar a implementação de um sistema esportivo educacional, com participação das federações esportivas, escolas, governo, terceiro setor, sociedade civil organizada e comunidades.

Por fim, Luiz Lima afirmou que quer incentivar o conhecimento dos alunos sobre as profissões do esporte e competições como o Intercolegial, gerando ainda uma revelação de talentos através do Projeto Celeiro de Craques.



“O Rio é uma cidade de contrastes, mas de oportunidade. A gente vê empreendedorismo, vontade de trabalhar nessas comunidades, como aqui atrás do cemitério do Caju. Vejo como mudar, e a vontade passa por várias Aldaris, que fazem a diferença. Mas a prefeitura precisa cuidar da saúde da região, da escola da região, promover o empreendedorismo, trazendo ordem e a possibilidade de atrair empresas que vão gerar renda e emprego. É claro que assim a qualidade de vida dessas pessoas vai melhorar”, acredita o candidato.