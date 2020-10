Carro ficou imprensado entre duas carretas Divulgação/ PRF

Por O Dia

Rio - Um adolescente de 14 anos pegou o carro de um vizinho, fugiu de forma desgovernada e provocou um acidente com duas carretas, na tarde deste sábado (17), em Volta Redonda, no Sul Fluminense. Dentro do automóvel, além do adolescente, estava um menino de 5 anos, filho do dono do veículo. Os dois foram retirados sem ferimentos.

O adolescente que pegou o carro sofre distúrbios mentais. A colisão aconteceu na BR-393 (Rodovia Lúcio Meira), em uma ponte sobre o Rio Paraíba do Sul que liga os bairros Caieiras e Dom Bosco. A PRF informou que o menor aproveitou um momento de distração do pai da criança, que deixou a porta do carro aberta e com a chave na ignição, para sair com o veículo, no bairro Água Limpa.

"Esse menor conseguiu acessar a rodovia, colidiu com alguns outros veículos... Os populares o perseguiram e ele acabou vindo a colidir com dois caminhões. Ele tentou forçar uma ultrapassagem e não conseguiu. Acabou prensado entre dois caminhões. Conforme constatado, ele tem problemas mentais e ele foi conduzido para delegacia de policia", explicou ao 'G1' Felipe Wonhrath, agente da PRF.

De acordo com o jornal local 'Diário do Vale', após a batida, o adolescente e a criança foram retirados do veículo sem ferimentos. O menor foi encaminhado à 93ª DP (Volta Redonda) até a chegada dos pais e do Conselho Tutelar. O trânsito no local do acidente ficou totalmente interrompido até a retirada dos veículos.

A 93ª DP (Volta Redonda) informou que o adolescente foi apreendido pela prática de fato análogo aos crimes de sequestro ou cárcere privado, furto de veículo, fuga do local do acidente, lesão corporal culposa e falta de habilitação para dirigir.