Por O Dia

Rio - A Prefeitura do Rio, por meio da Secretaria Municipal de Ordem Pública (Seop), registrou, neste fim de semana, 11 multas em bares e restaurantes da Rua Dias Ferreira, no Leblon, na Zona Sul, por aglomeração e funcionamento em desacordo com as normas de prevenção à covid-19.

De acordo com a prefeitura, as autuações foram feitas durante ações conjuntas integradas pela pasta para fiscalizar os estabelecimentos e entornos entre a noite de sexta-feira (16), e a madrugada de sábado (17), e a noite de sábado e a madrugada deste domingo (18).



Além disso, houve também a vistoria do comércio ambulante, com a apreensão de 140 itens, incluindo bebidas alcoólicas. Foram aplicadas também 34 infrações de trânsito, com dois veículos removidos por estacionamento irregular.



Ação em Copacabana

No sábado, a Seop integrou diversos órgãos municipais para atuação em Copacabana. A operação resultou na apreensão de 618 itens de ambulantes irregulares, entre eles: acessórios diversos, bebidas, bolsas, quatro carrinhos e carrocinhas, duas televisões, um aquecedor, um exaustor, uma caixa térmica e uma caixa de isopor. Dois ambulantes foram multados e outros 25 orientados a desocupar o espaço público. Cerca de 150 quilos de frutas também foram apreendidas e doadas à instituição social.



No trânsito, 60 veículos do transporte complementar foram autuados, e dois carros removidos por estacionamento irregular. A Comlurb recolheu ainda 450 quilos de resíduos, e um cidadão foi multado por não usar máscara.