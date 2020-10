Praia do Recreio, Zona Oeste do Rio Ricardo Cassiano/Agencia O Dia

Por O Dia

Publicado 18/10/2020 13:32 | Atualizado 18/10/2020 14:12

Rio - Um adolescente de 12 anos, que não teve o nome divulgado, se afogou na Praia do Recreio, na Zona Oeste, na altura do posto 11, na manhã deste domingo e teve que ser socorrido de helicóptero ao Hospital Municipal Miguel Couto, na Gávea, na Zona Sul da cidade. De acordo com as primeiras informações, a vítima mora em Minas Gerais e estaria no Rio de Janeiro com os avós.

Procurado pelo DIA, o Corpo de Bombeiros informou que foi acionado às 9h25 para atender um chamado de afogamento. Chegando no local, foram feitos os primeiros socorros, como massagem cardíaca. Logo após, a criança foi encaminhada ao Hospital Miguel Couto. Ainda não há informações sobre seu estado de saúde.