Candidato à Prefeitura do Rio pelo PSL, Luiz Lima, em campanha na rua Divulgação

Por O Dia

O candidato do PSL à Prefeitura do Rio de Janeiro, Luiz Lima, e seu vice, Fernando Veloso, assumiram o compromisso de lutar por melhorias para a categoria dos taxistas e dos motoristas de aplicativos.



"É importante que os motoristas de aplicativos e os taxistas não entrem em choque um com o outro e que os dois serviços tenham igualdade de competição. Não pode ter um monte de regras para os taxistas e quase nenhuma para o motorista de aplicativo. É importante que seja estabelecido um número (de carros) tanto para os aplicativos quanto para os táxis, para também não ficar um serviço em excesso, fazendo com que a própria classe dispute arduamente o cliente. A gente tem que trazer ordem. É importante que estes serviços estejam espalhados pela cidade de forma equilibrada, para não termos apenas uma região com um tipo de serviço. Cabe a Prefeitura ordenar", disse Luiz Lima.



Luiz Lima mostrou ainda preocupação com a realidade social do Rio de Janeiro. “Nós temos que ter sensibilidade e humanidade. Para muita gente, ser motorista de aplicativo virou uma saída para o desemprego e uma opção para reforçar o orçamento apertado da sua casa. Falta emprego para os jovens e muita gente de mais idade também está alijada do mercado de trabalho. O Rio não vem gerando oportunidades no mercado de trabalho. A retomada da economia na cidade, com o foco que vamos dar na geração de emprego e renda, vai ajudar ainda a equilibrar essa “disputa” entre taxistas e motoristas de aplicativo”.



Durante reunião com o presidente do Sindicato dos Taxistas, Hildo Braga, o vice Fernando Veloso prometeu apoio aos mais de 33 mil motoristas de amarelinhos que rodam pela cidade e criticou o tratamento dado pelo poder público ao setor.



"Independente de discutirmos os outros modais de transporte, que são os aplicativos, tem que haver uma isonomia no tratamento. O tratamento precisa ser igual, para não haver uma concorrência desleal. Muitas das demandas, como melhorias no aplicativo do Taxi.Rio, e outras, como a representatividade dos taxistas de uma forma efetiva junto à Prefeitura, são fáceis de atendermos, porque a lógica de governo que a gente pretende implantar é uma lógica de uma gestão pública e colaborativa, em que temos que ouvir os segmentos.



Filho de taxista, Veloso também recebeu o pedido para a criação de um centro de atendimento aos motoristas, reunindo num único local serviços públicos como licenciamentos e vistorias. "O poder público precisa fiscalizar, mas não pode sobrepor a necessidade de fiscalização ao interesse da atividade. Não faz sentido ter exigências que implicam na perda de vários dias de trabalho, como a questão da impressora (de recibo), que tem um custo elevado, e o equipamento que afere se há adulteração no relógio... Se é um custo elevado, temos que pensar no controle, mas não podemos sufocar uma categoria".



Os motoristas de aplicativos manifestaram o desejo de terem sua atividade profissional devidamente regulamentada. "Esta é uma demanda dos motoristas de aplicativo, que eu e o Luiz Lima nos comprometemos a estudar. Vamos encontrar uma maneira para que esse tipo de transporte seja feito com mais segurança e sem informalidade", assegurou Fernando Veloso.