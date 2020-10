Animal que puxava a carroça foi resgatado por familiares das vítimas Divulgação / Guarda Municipal

Publicado 18/10/2020 15:28 | Atualizado 18/10/2020 15:31

Rio - Uma família que se locomovia por uma carroça se envolveu em um grave acidente com um veículo de passeio, na noite deste sábado, na Avenida Ayrton Senna, Barra da Tijuca, Zona Oeste da cidade. De acordo com a Guarda Municipal (GM), as vítimas são um casal e duas crianças, sem identificação.

Na colisão, uma das crianças sofreu fratura na perna direita e foi encaminhada pelos próprios agentes até o Hospital Municipal Lourenço Jorge, também na Barra. Ainda não há informações sobre o estado de saúde dela. O outros três tiveram apenas escoriações leves. Os ocupantes do veículo não se machucaram.

Ainda segundo a GM, o cavalo que levava a carroça foi resgatado por parentes das vítimas que foram até o local.