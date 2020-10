Benedita da Silva em campanha neste domingo na Zona Oeste do Rio Divulgação

Por O Dia

Neste domingo, a candidata da coligação "É a vez do povo" à Prefeitura do Rio de Janeiro, Benedita da Silva, caminhou nas comunidades do Jacarezinho e de Rio das Pedras, de onde partiu em carreata para Muzema e Tijuquinha, em Jacarepaguá, Zona Oeste do Rio.



A candidata afirmou que, se eleita, as mulheres e a juventude serão tratadas "como nunca foram", com prioridade absoluta. Benedita quer ampliar o número de creches, para ajudar as moradoras das comunidades a conseguirem bons empregos, e garantir a presença de ginecologistas nas unidades de Saúde.



Além disso, Benedita garantiu que fará no Jacarezinho intervenções urbanas, especialmente com moradias, a exemplo do Programa de Aceleração do Crescimento (PAC) de Manguinhos, área vizinha que recebeu importantes ações durante os governos de Lula e Dilma. "Vamos chegar aqui com a Moeda Carioca para estimular a economia solidária, apoiando o comerciante para aumentar seu negócio e dar mais empregos. Teremos um olhar especial para as mulheres e incrementar as creches porque elas precisam disso para trabalhar", garantiu a candidata.



Em discurso feito em cima de um carro em Rio das Pedras, Benedita defendeu obras de infraestrutura para combater as enchentes e lembrou a importância da legalização das vans para levar o trabalhador até mais perto de casa nas comunidades. "Só quem mora em favela entende a importância disso, pois o ônibus não leva a pessoa até perto de casa. Quando eu ainda era vice-governadora, fui a primeira a regularizar as vans e colocar para funcionar na cidade. Poucas pessoas sabem disso", recordou a candidata.



Por fim, Benedita voltou a defender o fortalecimento do pequeno comércio. “As lojas são pequenas, mas o comércio é grande. O que queremos para Rio das Pedras é o que queremos para a cidade: emprego, emprego e emprego", disse Benedita, ressaltando a importância das mulheres na gastronomia nordestina, um ponto forte em Rio das Pedras.