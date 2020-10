Cristo Redentor Reprodução / Twitter

Rio - O Cristo Redentor foi iluminado de verde, na noite deste domingo, em uma homenagem ao Dia do Médico. A iniciativa foi promovida pelo Conselho Regional de Medicina do Estado do Rio de Janeiro (Cremerj), para agradecer a todos os médicos do Rio pela dedicação e empenho, principalmente durante a pandemia do novo coronavírus, além de homenagear os profissionais que faleceram em decorrência da doença.

"Queremos com essa homenagem abraçar todos os colegas neste momento difícil, além de oferecer uma mensagem de esperança. Sabemos que muitos precisaram deixar suas casas para não expor suas famílias. Foram necessárias escolhas difíceis também no trabalho. Perdemos pessoas queridas. Como o Conselho que representa esta profissão, estamos orgulhosos e emocionados porque, a cada dia, uma etapa é vencida", declarou o presidente do Cremerj, Walter Palis.



Antes da iluminação, houve uma missa na capela localizada no Cristo Redentor, celebrada pelo Dom Antonio Augusto Dias Duarte, que também é médico. A cerimônia contou com a presença de diretores e conselheiros do CREMERJ. O evento foi restrito para convidados, respeitando todas as orientações das autoridades sanitárias.