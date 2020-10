Parte das apreensões feitas na feira de Duque de Caxias divulgação

Por O Dia

Rio - Agentes da Delegacia de Proteção ao Meio Ambiente (DPMA) prenderam nove pessoas em flagrante, neste domingo, por tráfico de animais silvestres em uma feira de Duque de Caxias, na Baixada Fluminense.

De acordo com a especializada, a operação contou com agentes disfarçados se passando por compradores e realizaram as nove prisões em flagrante por crimes contra a fauna. Com os suspeitos, foram apreendidos diversos animais silvestres como: duas cobras, um filhote de jabuti, dez coleiros, 22 agapornis e três papagaios.

A operação foi uma ação conjunta com o Comando de Polícia Ambiental (CPMA) da Polícia Militar para reprimir o tráfico de animais silvestres.