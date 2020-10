Artur Mineiro, aluno do terceiro ano do Colégio Amaro Cavalcanti Estefan Radovicz / Agência O Di

Por O Dia

Rio - Após sete meses de atividades remotas por conta da pandemia da covid-19, alunos do terceiro ano da rede estadual de 16 municípios do Rio voltaram às aulas presenciais nesta segunda-feira. Na capital fluminense, o movimento nas escolas foi bem abaixo do costume, apenas 1600 estudantes e 77 professores compareceram ao retorno das atividades. No Colégio Amaro Cavalcanti, no Catete, Zona Sul, dos 56 alunos esperados nem 20 compareceram.

De acordo com a Secretaria de Estado de Educação (Seeduc), 416 escolas da rede estadual que retomaram o ensino presencial. O retorno vale para as turmas da 3ª série do Ensino Médio, nas modalidades regular, técnico e de Educação de Jovens e Adultos (EJA - Fase IV). Juntas, essas unidades somam 63 mil alunos.

Publicidade

Apesar da volta das aulas presenciais, as aulas remotas irão continuar sem prejuízo aos alunos que não podem comparecer nas escolas. As escolas adotaram protocolos sanitários de combate à covid-19, como totem de álcool em gel na entrada, tapete sanitizante e instruções para o uso obrigatório de máscara, além do distanciamento entre os alunos.

Artur Mineiro, 18 anos, foi um dos poucos alunos que compareceram hoje ao Colégio Amaro Cavalcanti e afirma estar surpreso com todas as medidas adotadas pela escola. "Todas as cadeiras estavam com distanciamento e os bebedouros estavam lacrados. Agora, a gente tem que trazer garrafinha de casa. A escola também deu seis máscaras pra gente e nós temos que trocar a cada duas horas", conta.

Publicidade

O estudante disse que está satisfeito com a volta às aulas presenciais pois poderá solucionar algumas dúvidas de matérias que não o ensino remoto não permitiu que ele compreendesse. "Eu acho interessante esse retorno porque a gente está estudando para o Enem (Exame Nacional do Ensino Médio), mas não estou eufórico. Se continuar assim só com o terceiro vai permanecer seguro, mas se mais turmas voltar vai ter aglomeração e vai ficar perigoso", analisa Artur.

Colega de turma de Mineiro, o estudante Alessandro Nascimento, 17 anos, também foi assistir aula presencial nesta segunda-feira. "Foi bem legal, a escola está seguindo os protocolos direitinho. Hoje foi mais um bate-papo para os professores explicar como vai ser daqui pra frente", diz.

Publicidade

O jovem quer prestar vestibular para direito e estava receoso de não conseguir. "No início da pandemia foi meio angustiante, porque eu tinha todo um planejamento de terminar a escola e começar a faculdade. Estudar sozinho em casa às vezes é complicado", completa Alessandro.

Volta às aulas em 16 municípios

Publicidade

De acordo com a Seeduc, 416 escolas da rede estadual que retomaram, nesta segunda-feira, em 16 municípios, incluindo a capital, Niterói e Duque de Caxias. O retorno é para as turmas da 3ª série do Ensino Médio, nas modalidades regular, técnico e de Educação de Jovens e Adultos (EJA - Fase IV). Juntas, essas unidades somam 63 mil alunos.



Os municípios que aderiram à flexibilização são: Carapebus, Casimiro de Abreu, Duque de Caxias, Italva, Itatiaia, Macaé, Mesquita, Miracema, Natividade, Nilópolis, Niterói, Piraí, Rio de Janeiro, São Francisco de Itabapoana, São Pedro da Aldeia e Seropédica.



No restante do estado, as atividades pedagógicas continuam exclusivamente remotas, por decisão das prefeituras, ou por conta da classificação laranja de contágio, como é o caso da Região Centro-Sul Fluminense.



Dentro dos municípios que vão retornar, 24 escolas não iniciarão suas aulas presenciais com as demais, uma vez que suas equipes de direção declararam fazer parte do grupo de risco da covid. Ao longo da semana, a Secretaria de Educação informou que providenciará uma solução administrativa para a retomada das atividades.

Na última quarta-feira, 14, o secretário estadual de Educação do Rio, Comte Bittencourt, assinou resolução que determina que nenhum aluno da rede estadual de ensino será reprovado neste ano letivo. A determinação exclui apenas estudantes em situação de abandono escolar.