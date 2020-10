Humorista Paulinho Serra é um os produtores do evento, marcado para agosto de 2021 Luís França

Rio - A comédia fica muito mais próxima quando vivemos de dentro, e essa é a proposta do Comedy Con Brasil, a primeira imersão cômica do mundo. Diversos formatos humorísticos, de jogos a programas de TV, e todas as nuances da comédia vão dominar a Cidade das Artes, na Barra da Tijuca, entre os dias 6 e 8 de agosto do ano que vem, respeitando todas as recomendações sanitárias determinadas pela Organização Mundial da Saúde (OMS).

O evento propõe apresentar a estrutura do humor por detrás do riso solto das peças de comédia, e trazer uma compreensão completa sobre o assunto, desde aspectos psicológicos, médicos e sociais, à capacitação profissional e empreendedora para quem deseja se inserir no mercado da comédia. Foi a partir da vanguarda dessa imersão completa que o produtor cultural Rhodrigo Ribeiro se debruçou nos estudos sobre cultura Nerd e Geek, e decidiu apresentar a pessoas que poderiam se interessar na ideia. A partir daí, entra a parceira com o produtor André Binnios e com o comediante Paulinho Serra.

"Acreditamos que ele trará uma nova percepção do quão importante é a comédia na vida das pessoas (inclusive em tempos de pandemia) e também mostrará para as empresas o lado Business do humor", afirma Ribeiro. Segundo ele, o novo formato seria similar ao já adotado na San Diego Comic Con, nos Estados Unidos, e na CCXP, no Brasil. O Comédia Con Brasil recebe incentivos de ISS e ICMS e tem apoio da Prefeitura do Rio, da Cidade das Artes e da Secretaria Municipal de Cultura





A diversidade de produtos humorísticos vai de literatura de autores renomados, circo com apresentações e oficinas circenses, palco música com obras de paródia e tributos a bandas de comédia, como o Mamonas Assassinas, além de painéis para a divulgação de projetos audiovisuais de estúdios, emissoras e redes sociais. Para quem já está inserido no mercado da comédia, vai poder performar seus números artísticos para o público.

O evento já tem 70 comediantes brasileiros confirmados, 12 internacionais e muitas outras atrações. Nomes como Paulinho Serra, Murilo Couto, Marcos Castro, Suzy Brasil, Arianna Nutt, Magno Navarro, Ju Querido, Diogo Defante, Nil Agra, Big Jaum, Cezar Maracujá, Maurício Meirelles, Rossicléa, Rafael Cortez e Tom Cavalcante já integram o line-up.