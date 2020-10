Rio,04/09/2020 -COVID-19 -CORONAVIRUS,BOTAFOGO,Palacio da Cidade,Marcelo Crivella fez um pronunciamento, para falar dos grupos organizados para agredir jornalistas.Na foto. Marcelo Crivella.Foto: Cleber Mendes/Agência O Dia Cléber Mendes

Por Felipe Gavinho

O prefeito do Rio Marcelo Crivella (Republicanos) foi condenado pelo Tribunal Regional Eleitoral (TRE) por realizar propaganda eleitoral antecipada no Palácio da Cidade, sede da prefeitura, durante uma coletiva de imprensa em setembro deste ano. Candidato à reeleição, Crivella terá que pagar uma multa de R$ 20 mil pela infração cometida.

Segundo a sentença do juiz Flávio Silveira Quaresma, titular da 230ª Vara Eleitoral, Crivella violou o artigo 73 ao "promover eventos de cunho eleitoreiro nas dependências do Palácio da Cidade, bem como nos demais imóveis pertencentes a administração pública municipal sob pena de multa coercitiva". Tal artigo "proíbe ceder ou usar, em benefício de candidato, partido político ou coligação, bens móveis ou imóveis pertencentes à administração pública", pois o uso pode afetar a igualdade de oportunidades entre candidatos nos pleitos eleitorais.

Em coletiva de imprensa realizada no dia 4 de setembro deste ano, Crivella fez a seguinte declaração no Palácio da Cidade: "A vitória da minha eleição no Rio de Janeiro é o primeiro passo para a reeleição do presidente Jair Bolsonaro. E eles, que são contra o presidente, querem aqui, no Rio de Janeiro, iniciar a sua derrota, pela aproximação que tenho com o presidente, pelas convicções que comungamos".

Em nota, a campanha de Marcelo Crivella afirmou que "não recebeu comunicado quanto ao caso. Após conhecimento da decisão, recorrerá ao tribunal".