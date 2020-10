A grande adesão de moradores da região surpreendeu os empresários, que apostam em crescimento ainda maior nos próximos meses Divulgação/Gustavo Cegalla

Por O Dia

Rio - O crescimento das dark kitchens, operações sem atendimento ao público, fez o movimento de hamburguerias gourmet alavancarem as vendas durante a pandemia, e o modelo de negócio deu muito certo para a Bob Beef, restaurante com filiais nas Zonas Norte e Sul do Rio. Os sócios da rede abriram a primeira filial da Zona Oeste, no Recreio dos Bandeirantes, no dia 9 de outubro.

A expansão faz parte do projeto de seis dark kitchens pela cidade até março de 2021, de modo a aumentar o raio de entrega da rede. Bob Beef consegue unir praticidade do serviço delivery à excelência em hambúrgueres, mantendo alto padrão dos ingredientes para uma operação de entregas. As carnes produzidas têm a chancela da marca Wessel, e cardápio com criações exclusivas do chef Pablo Lamar.

"Muitos clientes da Zona Oeste pediam para abrirmos uma unidade dark kitchen com entrega pelo bairro, então a inauguração no Recreio já era algo que estava no nosso radar. Em apenas 10 dias de operação no bairro, já tivemos mais de 450 pedidos, chegando a R$ 32 mil de faturamento, sendo o nosso carro-chefe, o Clássico Burger, um dos mais vendidos. Nós ficamos impressionados com a adesão dos moradores da região e estamos confiantes de que a nova unidade veio para somar na rede", conta Samir Almeida, sócio da Hamburgueria Bob Beef.