Candidata à prefeitura do Rio Martha Rocha ( PDT) Betinho

Por O Dia

Rio - A Justiça Eleitoral determinou que o Twitter retire do ar 24 postagens realizadas por 20 perfis falsos que estavam disseminando um vídeo com conteúdo eleitoral falso contra a candidata à Prefeitura do Rio Martha Rocha (PDT). A defesa também pediu a identificação dos responsáveis.

A decisão proferida em caráter liminar pelo juiz Flávio Silveira Quaresma, da 230ª Zona Eleitoral, determina que as postagens sejam retiradas do ar em até 24 horas. Para comprovar a denúncia, os advogados da candidata utilizaram o sistema de inteligência artificial "Botometer", que calcula a probabilidade de um perfil ser um robô.

Publicidade

"Analisando os autos se pode verificar que se trata de uma propaganda negativa da requerente o que pode vir a acarretar um desequilíbrio no pleito eleitoral e viola a igualdade entre os candidatos", diz a sentença.

As publicações foram compartilhadas entre os dias 2 e 6 de outubros e remetiam a um vídeo do Youtube, com ataques a Martha Rocha.