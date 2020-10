Com a pandemia, a ONG se propôs a mobilizar a arrecadação de fundos para que as pessoas carentes conseguissem passar pela crise Divulgação

Por O Dia

Rio - Dados da Fundação Getúlio Vargas (FGV) apontam que, em agosto, mais de 270 mil fluminenses entraram na linha da pobreza, que cresceu 1,55%, segundo última divulgação da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílio (Pnad) Covid-19, do IBGE. Diante do preocupante crescimento da população sofrendo para botar comida na mesa, o Instituto Dara propôs a intensificação de suas ações para lançar, no dia 28 de outubro, a campanha "Basta! Pobreza não é normal" como forma de mobilizar recursos para atender essa parcela da sociedade.

Nesta nova empreitada, a Dara procura aumentar a conscientização e a mobilização de recursos de atores nacionais e internacionais para "desnormalizar" a pobreza. Desde o começo da pandemia, a ONG, conhecida pelo papel que desempenha no combate à pobreza, se propôs a mobilizar a arrecadação de fundos e prestação de atendimento remoto de modo que as pessoas carentes conseguissem passar pela crise com um pouco de amparo.

Um dos modelos de suporte formulados pelo Instituto Dara é o Plano de Ação Familiar (PAF), desenhado de acordo com as necessidades de cada família a partir de metas e de ações em diversas áreas, como saúde, educação e cidadania. Com isso, o projeto estrutura a autonomia de cada família em seu desenvolvimento, equipando-as com as ferramentas necessárias. A partir dessa metodologia, as família conseguem sair de uma situação de vulnerabilidade a cidadania plena em cerca de dois anos.

Mais de 40% das famílias atendidas pela ONG estão na Baixada Fluminense e têm uma renda per capita média de R$ 380 por mês, e muitas se viram desamparadas com o começo do isolamento social. "Como a pobreza é multidimensional, uma solução duradoura tem de levar em conta um olhar integral das famílias", complementa Vera Cordeiro, fundadora do Instituto Dara.