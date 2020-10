Prefeitura do Rio frustra show irregular em praça de Jacarepaguá Divulgação Seop/Prefeitura do Rio

Por O Dia

A Prefeitura do Rio impediu um show irregular de acontecer no fim da tarde desta segunda-feira, em Jacarepaguá, na Zona Oeste do Rio. O evento que não possuía qualquer autorização já tinha até estrutura montada na Praça Professora Nídia Otero, na Taquara, quando chegaram os agentes da Subsecretaria de Operações da Secretaria Municipal de Ordem Pública (Seop), guardas municipais e fiscais da Secretaria Municipal de Fazenda.



A ação foi resultado de denúncias feitas na Central 1746, além de apuração do setor de inteligência da Seop. Assim que foram constatadas as irregularidades, os agentes solicitaram a retirada do equipamento de som, mesas, bebidas que seriam comercializadas na festa, cadeiras e até banheiros químicos.

“A equipe permaneceu no local até a completa desmontagem da estrutura e dispersão do público. O responsável pelo evento não foi localizado”, afirma a Seop em nota.