Por O Dia

Rio - Manifestantes interditaram totalmente a BR-101, na altura do Km 306, no sentido Niterói, na Região Metropolitana do Rio. A interdição ocorre desde as 10h desta terça-feira.

A informação foi divulgada pela Polícia Rodoviária Federal (PRF), que está no local e conta com apoio da Polícia Militar. Ainda não foram divulgados detalhes sobre o protesto.

Publicidade

* Matéria em atualização