Publicado 20/10/2020 10:48 | Atualizado 20/10/2020 11:32

Rio - Manifestantes interditaram totalmente a BR-101, na altura do Km 306, no sentido Niterói, na Região Metropolitana do Rio. A interdição começou às 10h desta terça-feira e a pista foi liberada às 11h11. Os participantes atearam fogo em pneus no meio da via. Segundo a concessionária Arteris Fluminense, o congestionamento chega a 4 quilômetros de extensão devido ao protesto.

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) atuou no local com apoio da Polícia Militar. Segundo informações iniciais, o motivo do protesto seria a morte de um mototaxista em operação da PM no Jardim Catarina no último sábado. Na ocasião, a PM informou que um suspeito morreu e uma pistola teria sido apreendida com ele. Houve manifestação com fogo em pneus também na noite de sábado.

A assessoria de Imprensa da Secretaria de Estado de Polícia Militar informou que policiais militares do 7ºBPM (São Gonçalo) foram acionados para intensificar o patrulhamento na BR-101, após início de uma manifestação na altura do Jardim Catarina. Até o momento, não há informação de prisão ou apreensão.