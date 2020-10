Crime aconteceu na suíte do hotel America’s Barra Reprodução / Google Street View

Por Gabriel Sobreira

Publicado 20/10/2020 16:04 | Atualizado 20/10/2020 18:57

Rio - Confira o vídeo que mostra o momento em que o funcionário foge após estuprar a hóspede de um hotel na Barra da Tijuca, na Zona Oeste do Rio, na noite de domingo. O homem foi preso na noite desta segunda-feira por policiais civis da 16ª DP (Barra da Tijuca).

Vídeo mostra momento que o funcionário de hotel sai do quarto de mulher vítima de estupro.

Crédito: Divulgação/Polícia Civil.#ODia pic.twitter.com/gPUZ5SyjVL — Jornal O Dia (@jornalodia) October 20, 2020

Publicidade



A mulher disse que ela e uma amiga saíram para beber e que foi deixada no quarto pela companheira. Depois disso, um homem de 37 anos invadiu o quarto do hotel e passou a mão nas partes íntimas da vítima. Ela disse que está acostumada a viajar, mas que nunca passou por uma situação parecida.



Segundo a vítima, o funcionário disse ser motorista da amiga e teria perguntado se ela estava bem. Após dizer que apagaria as luzes para que a mulher dormisse melhor, ele aproveitou para tocar a vítima. Ela disse que começou a gritar e chutar o homem quando percebeu o que estava acontecendo.



A mulher contou, ainda, que se trancou no banheiro da suíte com medo de que o funcionário voltasse para o quarto. O caso foi registrado na Delegacia da Barra da Tijuca e o acusado foi preso no mesmo dia do crime. A vítima iria retornar para o Pará, mas os trâmites policiais a impediram de voltar.

De acordo com o O Américas Barra Hotel, local onde onde o acusado trabalhava, ele não faz mais parte do corpo de funcionários do estabelecimento. “Estamos surpresos com o ocorrido pois somos muito criteriosas na seleção dos nossos funcionários. Para a seleção dele contou ser filho de um outro funcionário que tem 20 anos de serviços além de ser bombeiro socorrista”, afirma o hotel, por meio de nota.

Publicidade

Para o delegado Henrique Damasceno, da 16ª DP (Barra da Tijuca) foi fundamental o início das diligências tão logo a ocorrência foi comunicada. “Conseguimos imagens de câmeras de segurança que mostraram com segurança quem era o autor, que foi reconhecido, não só pela vítima, mas por testemunhas também”, conta Damasceno.



Segundo o delegado, o acusado foi preso por policiais civis da 16ª DP, em casa, no bairro do Tanque, na Zona Oeste do Rio. “Ele não ofereceu resistência", explica o policial. Quando questionado se existe alguma investigação acerta de outras eventuais vítimas do acusado, o delegado é categórico. "Não há registro de qualquer outra vitima que tenha passado pela mesma circunstância”, avisa ele.