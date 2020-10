Escolas de samba do Grupo Especial ainda debatem rumo do Carnaval 2021 Daniel Castelo Branco

Por André Arraes* e Hugo Perruso

Em meio à indefinição sobre o desfile de Carnaval em 2021 e a reabertura das quadras para eventos em 1º de novembro, a maioria das escolas de samba do Grupo Especial repetiu a postura de 2016 e formalizou abertamente apoio a um candidato à Prefeitura do Rio, dividindo opiniões. Desta vez o escolhido foi Eduardo Paes (DEM), após Marcelo Crivella (Republicanos) há quatro anos. O movimento das agremiações nas redes sociais também gerou críticas.

Na Mangueira houve maior incômodo com a atitude. Muitos seguidores argumentaram o fato de a agremiação deixar de lado candidatas negras. Tanto que a a vice-presidente da escola, Guanayra Firmino, declarou apoio a Benedita da Silva (PT) no seu Facebook.



Entre as críticas nas redes sociais, um seguidor postou: "Usar o perfil oficial de uma instituição do tamanho da Mangueira para apoiar esse ou aquele candidato? Não pode!" Um outro comentário que também se fez presente nos perfis de outras agremiações foi "Depois não adianta fazer samba de protesto", numa referência à briga com Crivella nos últimos anos: após o apoio nas eleições de 2016, as escolas ficaram insatisfeitas com as medidas da Prefeitura em relação ao Carnaval e ao desfile.



Dois integrantes de duas escolas de samba que não quiseram se identificar explicaram que o apoio a Paes se deve ao fato de, quando foi prefeito, ter aumentado a subvenção às agremiações, além de ter contribuído para reformas de quadras, fora apoio político a membros das diretorias.

Do Grupo Especial, Mangueira, Salgueiro, Vila Isabel, São Clemente, Imperatriz, Paraíso do Tuiuti, Mocidade e até mesmo a Grande Rio, de Duque de Caxias, postaram nas redes sociais a favor de Paes. Portela fará o mesmo. Rebaixada em 2020, a União da Ilha publicou recentemente uma foto do presidente Djalma Falcão com o candidato na quadra.



A Liga Independente das Escolas de Samba (Liesa), que em 2016 também fez parte do grupo que apoiou Crivella, agora preferiu não se posicionar de maneira oficial, segundo o presidente da Liesa, Jorge Castanheira. Entretanto, internamente também se mostra favorável ao candidato do DEM. "Procuramos ficar isentos. Só esperamos que, quem assumir, saiba a dimensão e o alcance que o Carnaval tem. De resto, os sambistas têm a liberdade de avaliar as propostas dos candidatos e apoiar quem quiserem", desconversou Castanheira.

Procuradas, as assessorias de Mangueira, Vila Isabel e Portela alegaram não terem encontrado seus presidentes para dar uma posição até o fechamento da edição. Salgueiro não se posicionou e a União da Ilha disse que a agremiação é "apartidária e não demonstrará apoio a candidato nas redes sociais". Sobre a foto, alegou que foi fruto de uma reunião realizada por Paes na quadra e que Falcão decidiu demonstrar apoio pessoal.

*Estagiário