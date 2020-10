Lorena Simpson dá continuidade ao projeto musical para 2020 Alternativa

Por O Dia

Rio - Um dos maiores nomes da música eletrônica brasileira, Lorena Simpson, voltou a dar continuidade ao seu mais novo projeto musical, em parceria com o Molla DJ, ainda sem previsão para o lançamento. As gravações, interrompidas por conta da pandemia, recomeçaram em junho, e terá três faixas em português, "Vantagem", "Nosso Xote" e "Eazy", e a cantora ainda promete novo single em novembro.

"A Eazy chegou para mim através do Di Ferraz, em 2019, e me apaixonei de cara, mas ela estava guardadinha aqui nos meus projetos com o Molla. Diante do cenário de quarentena e ver tanta gente se sentindo desconfortável consigo, vimos a necessidade de lançar a Eazy. A produção tem umas energias e timbres de mantras, e acreditamos que podemos entrar na alma da pessoa de maneira muito positiva", afirma Lorena.

Publicidade

Ganhadora de onze prêmios internacionais, Lorena começou sua carreira artística em 2006, ao lado de uma das queridinhas dos anos 2000, a Kelly Key. Dois anos depois, embarcou na carreira solo como cantora de música eletrônica com os hits "Brand New Day" e "Can't Stop Loving You", entrando de vez no mundo de house music. Desde então, começou a deslanchar nas noites brasileiras em suas três turnês pelo Brasil, e ainda levar seus hits para outros países da América, Europa e Ásia. Em 2010, foi honrada com o título de "Embaixadora da Diversidade Sexual Internacional", em turnê no México.

Em 2019, a cantora lançou o single "Bate Leque", cantada inteiramente em português, e rapidamente dominou as pistas de baladas LGBTQIA+ de todo o Brasil. Com a canção, Lorena conseguiu manter sua posição nas paradas por muitas semanas.