Por O Dia

Na 2ª edição do Projeto Movimento Rio em Frente, o jornal O DIA, em parceria com a Fecomércio, promoveu ontem um debate sobre o programa de retomada do crescimento econômico do Estado do Rio de Janeiro.

Durante o encontro, o secretário de Desenvolvimento Econômico do Rio, Marcelo Lopes, o vice-presidente da Associação Comercial do Rio de Janeiro (ACRJ), José Antonio Brito, o diretor de marketing do Hotel Fairmont Rio, Michael Nagy e o presidente do Sindicomércio de Rio das Ostras, Marcelo Ayres, apresentaram seus principais desafios e oportunidades para recuperar a economia do Rio de Janeiro, principalmente no período pós-pandemia.

De acordo com o secretário Marcelo Lopes, um dos fatores que mais movimenta a economia é investimento em obras de infraestrutura, seja pelo seu porte ou pela sua amplitude da capacidade de geração de empregos. "Na secretaria, nós estamos conduzindo a concessão de saneamento do Estado do Rio de Janeiro. É um projeto que alcança 14 milhões de pessoas, com previsão de R$ 30 bilhões de investimento e está inserido no projeto de universalização do saneamento. (...) Efetivamente, esse projeto irá beneficiar o turismo. Imagina a Baía de Guanabara despoluída e o complexo lagunar de Jacarepaguá. Esse é um projeto que vai dar um impacto muito grande na economia", afirmou Lopes.

Já para o vice-presidente da ACRJ, José Antonio Brito, a recuperação econômica deve ser feita a partir de duas vertentes. "A primeira é ajustar as contas do Estado do Rio de Janeiro. Isso é fundamental se nós olharmos o panorama do Estado do Rio, principalmente na última década, é uma coisa patética. A segunda é que a política do Rio de Janeiro precisa estar à altura do desafio que é retirar o estado dessa situação tão dramática", destacou Brito.

Na opinião do diretor de marketing do Hotel Fairmont Rio, Michael Nagy, a rede hoteleira investiu em protocolos de segurança e já está apta para receber os turistas. "Nós, empresários, temos investido muito em protocolo para garantir o emprego e a saúde dos nossos colaboradores. Agora, nós precisamos de promoção e de uma propaganda mostrando que o Rio está preparado para receber os turistas. Para se ter ideia, neste fim de semana, nós vamos fazer um evento na piscina do Fairmont Rio e, para respeitar o distanciamento social, os quartos serão os camarotes", apontou Nagy.

Por fim, o presidente do Sindicomércio de Rio das Ostras, Marcelo Ayres, destacou que a saída pode ser a partir do investimento na área de tecnologia. "Hoje, a gente precisa focar principalmente na área de tecnologia. É a saída para que a gente talvez consiga mostrar ao mundo que o Rio de Janeiro é receptivo e que ele está pronto para receber. Eu acho que essa é o caminho", concluiu Ayres.