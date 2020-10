Praia da Reserva é a segunda do Rio a receber a Bandeira Azul; a primeira foi a Prainha Divulgação

Rio - A Praia da Reserva, conhecido ponto de surfistas entre a Barra da Tijuca e o Recreio dos Bandeirantes, na Zona Oeste, foi premiada com o certificado Bandeira Azul pela Fundação para a Educação Ambiental (FEE), com sede em Copenhague, na Dinamarca. O prêmio é um dos mais importantes quando se trata de proteção ambiental de praias, marinas e embarcações de turismo. Além da Reserva, apenas outra praia do Rio conseguiu o título, a Prainha, também na Zona Oeste.

O anúncio foi feito pelo júri internacional em comunicado à Prefeitura do Rio, por meio da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, no qual garantiram a Bandeira Azul à Praia da Reserva para o período 20/21. Para receber a condecoração, as praias devem respeitar critérios preestabelecidos, como apresentar informações sobre o projeto Bandeira Azul e outros da FEE, realizar atividades de educação ambiental aos frequentadores da praia, apresentação de informes sobre a qualidade da água e sobre ecossistemas locais, fenômenos naturais, áreas naturais sensíveis e áreas de importante valor cultural ser disponibilizadas.

Até conseguirem a certificação internacional, o trajeto na Praia da Reserva começou em 2019, quando foi determinado um roteiro estrito de exigências a serem seguidas para contemplarem os 34 critérios do Bandeira Azul. Durante o período de exame do júri, foram realizadas ações com técnicos, educadores e mutirões de voluntários para monitorar desde a poluição da praia aos ensinamentos de educação ambiental aos frequentadores da praia para realizarem o descarte correto do lixo.

A Praia da Reserva está localizada dentro do Parque Municipal Natural da Barra da Tijuca, criado em 2011 para salvaguardar a fauna e a flora da praia. O espaço abriga animais silvestres como capivaras, Teiús, maria-farinha e lagartixa de areia, em risco de extinção. Na flora, a Clusia fluminensis e a Ingá marítima são consideradas espécies vulneráveis no município do Rio.