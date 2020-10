Nova loja da Renner dá mais um passo em direção à moda sustentável Marcos Gouvea

Por O Dia

Rio - A moda sustentável começa a fazer parte das grandes marcas de lojas de departamento, que se reestruturam para conseguirem se desenvolver de forma consciente. Nessa reavaliação, a loja Renner, ao abrir uma nova filial no Village Mall, na Barra da Tijuca, nesta terça-feira, tem uma preocupação redobrada com o meio ambiente.

As alterações que colocam a nova loja na vanguarda começam na fachada, mais permeável e com transparência que permite maior visualização entre o shopping e o interior da loja, de modo a facilitar a experiência do usuário. A empresa priorizou o uso de materiais recicláveis e que causem menores danos ao meio ambiente.

No interior, as mudanças ecológicas continuam com a adoção de um design biofílico, ou seja, que prioriza o uso de elementos naturais, e parte do mobiliário é composto por materiais recicláveis como, por exemplo, um painel em MDF com madeira 100% certificada. Os funcionários da loja terão uma repaginada nos uniformes, e vão utilizar peças que causem menos danos ao meio ambiente e com atributos sustentáveis, da matéria-prima escolhida aos processos produtivos, como a redução do consumo de água.



Mudança sustentável

Os avanços ecológicos implementados na loja do Village Mall representa apenas uma parcela das ações realizadas pela empresa para caminhar ao lado da sustentabilidade. Desde 2016, a Renner segue padrões de responsabilidade ambiental guiados pelas premissas da LEED (Leadership in Energy and Environmental Design), certificação internacional para construções sustentáveis, que estabelece estratégias e padrões para a criação de edifícios sustentáveis.

Ainda em 2016, a varejista passou a neutralizar 100% das suas emissões de CO². No ano seguinte, ampliou a logística reversa com o EcoEstilo, pontos de coleta de roupas para a reciclagem, doação ou reutilização dentro das lojas.