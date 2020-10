Rodrigo Delgado é apontado por ser líder da facção responsável pela invasão ao Morro Jorge Turco Polícia Civil / Divulgação

Por O Dia

Rio - Após trabalho de inteligência e cruzamento de dados, policiais da Delegacia de Roubos e Furtos de Automóveis (DRFA) prenderam, nesta terça-feira, um homem identificado como Rodrigo Delgado Silva, o "RD", de 39 anos. Ele é apontado por ser o líder da retomada do Morro Jorge Turco, em Rocha Miranda, ocorrida na noite da última quinta-feira . Além disso, o criminoso seria o braço direito do traficante conhecido como "Urso da Penha" ou "Pedro Bala", que coordenou os recentes ataques promovidos pela facção criminosa. Ele também possui diversas passagens pelos crimes de tráfico de drogas, associação ao tráfico, porte ilegal de arma de fogo e apropriação indébita.

Ainda segundo a polícia, após a voz de prisão, Rodrigo foi conduzido para a delegacia especializada para os procedimentos de praxe, onde foram cumpridas todas as formalidades legais e o preso encaminhado ao sistema prisional, onde ficará à disposição da Justiça.

A operação

Na última quinta-feira (15), quatro suspeitos morreram e um ficou ferido em um tiroteio durante operação da Polícia Militar, na comunidade Jorge Turco, em Rocha Miranda, na Zona Norte do Rio. De acordo com a PM, agentes do 9ºBPM (Rocha Miranda) estavam em patrulhamento nas proximidades da comunidade quando tentaram realizar uma abordagem de três veículos e os ocupantes dos carros fizeram disparos contra os policiais, que reagiram.

Após o confronto, cinco suspeitos foram encontrados feridos e o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) foi acionado, quatro deles não resistiram e morreram no local. Um deles foi socorrido e um sexto homem foi encontrados pelos agentes tentando fugir.

Segundo a polícia, dois suspeitos que morreram, identificados apenas como "Paraíba" e "Dibira", eram os chefes do tráfico na comunidade.

A PM informou que além de dois fuzis, duas pistolas Glock e cinco granadas foram apreendidas na operação.