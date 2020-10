21ªDP (Bonsucesso) Google / Reprodução

Rio - Um homem, de 22 anos, foi preso em flagrante, nesta terça-feira, por estuprar uma criança de 9 anos em Bonsucesso, Zona Norte do Rio. Policiais civis da 21ª DP (Bonsucesso) realizaram a prisão na residência da vítima. De acordo com a especializada, a família da vítima informou que um parente faleceu e foi exigido pela administração do hospital a documentação para a liberação do corpo, por isso, a criança ficou sozinha em casa, dormindo.

Quando estavam no hospital, a família percebeu que havia esquecido um dos documentos necessários e pediram ao homem, amigo e "que sempre ajudava em casos de necessidade", que fosse até a residência e de lá enviasse a fotografia do documento necessário.

De acordo com a polícia, ele foi até a residência e tirou a foto do documento, quando a mãe recebeu uma mensagem da criança: "Mãe, não deixa mais ele ficar aqui em casa!", quando ela questionou sobre o que tinha acontecido, a vítima confirmou que havia sido abusada. A vítima foi encontrada muito nervosa e ainda abalada com o que tinha acontecido, mas relatou o abuso com detalhes.

Na casa, a vítima passou a gritar por socorro e disse que contaria tudo para os pais, quando o abusador parou e mandou a vítima agir como se nada daquilo estivesse acontecendo.



A polícia ainda informou que após o pai da vítima saber do estupro, ligou para o homem, que antes mesmo de saber sobre o que era a ligação, se defendeu: "vocês estão me acusando de estupro".

Após a família registrar o caso na delegacia, agentes localizaram e prenderam o homem em flagrante. O homem admitiu, em depoimento, que cometeu o abuso sexual contra a criança, atribuindo tal prática a um suposto surto sem causa definida.