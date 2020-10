Filipe Fidelis é preso acusado de golpes pela Internet REPRODUÇÃO DE VÍDEO

Publicado 21/10/2020 09:08 | Atualizado 21/10/2020 13:17

Rio - A Polícia Civil prendeu nesta quarta-feira um homem acusado de aplicar golpes pela Internet anunciando falsas vendas de aparelhos eletrônicos. Filipe Fidelis da Silva criava perfis no Facebook e no site de compras 'OLX' para vender principalmente videogames, mas enviava caixas vazias ao comprador. Ele foi preso em casa por policiais da 21ª DP (Bonsucesso) por estelionato e extorsão.



Filipe atuava nos sites publicando fotos de supostos compradores satisfeitos com a negociação, "com o intuito de passar credibilidade", segundo o delegado Hilton Alonso. "Quando algum interessado manifestava desejo de compra, Filipe forjava um código de rastreio dos Coreios e emitia por meio de Whatsapp, ou enviava uma caixa vazia para o comprador, fazendo o interessado acreditar que o produto havia sido postado". Com o suposto produto postado, o comprador fazia o depósito para Filipe.

Vítima vendeu produto para comprar remédio para bebê

Filipe Fidelis trocou mensagens com comprador DIVULGAÇÃO/POLÍCIA CIVIL Filipe também aplicava golpes como comprador, mostrando interesse em determinada mercadoria e entrando em contato com o vendedor. Com o negócio fechado, o golpista enviava um falso comprovante de depósito para o vendedor, que, sem saber do estelionato, encaminhava o produto. Uma vítima chegou a mandar mensagens para o Whatsapp de Filipe. "Meu amigo, a gente vendeu esse videogame para comprar remédio para o nosso bebê. Mas existe um Deus lá em cima que está vendo tudo!" "Pode ter certeza que se você fez de ruindade, você vai ser cobrado".

Em nota, o site 'OLX' afirmou que "não teve acesso às evidências de que esse caso ocorreu na plataforma, mas está à disposição das autoridades para colaborar na apuração dos fatos". A empresa ressaltou que "investe constantemente em tecnologia e serviços de orientação ao usuário, com recomendação das melhores práticas de negociação, como levantar informações sobre o comprador e manter a negociação dentro do chat da plataforma. Caso o usuário perceba que nossas políticas estão sendo infringidas, a OLX também conta com um recurso de denúncia para investigar anúncios irregulares e removê-los".

A 'OLX' frisou que as principais dicas para evitar fraude na negociação são preferir o chat da própria plataforma para realizar a negociação; desconfiar se o comprador está impaciente ou apressado para negociar; e antes de se encontrar ou enviar um item, buscar informações que possam ajudar a identificá-lo.