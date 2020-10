Pacientes ficaram sabendo do agendamento prévio na fila do Rio Imagem Reginaldo Pimenta/O DIA

Por Karen Rodrigues*

Rio - A Secretaria de Estado de Saúde do Rio cancelou o exame gratuito de mamografia no Rio Imagem sem agendamento prévio, devido à demanda espontânea que superou em muito a capacidade de atendimento da instituição. A partir desta quarta-feira, só serão atendidas as pacientes com exames agendados pelo telefone. Porém, muitas mulheres só foram informadas quando já estavam na fila da instituição aguardando o atendimento, o que causou aglomeração.

"Eu cheguei hoje de manhã aqui (no Rio Imagem) e estava muito cheio. A (atendente) Débora nos informou que por causa da pandemia deveríamos ligar para ser agendado, sendo que se a gente continuasse aqui e ligasse daqui, a gente ia conseguir ainda hoje. Realmente estava dando ocupado, porque era muita gente ligando, a fila estava enorme", afirmou ao DIA a técnica de enfermagem, Andreia Pedrosa.

Exames gratuitos de mamografia no Rio Imagem devem ser agendados previamente.#ODia pic.twitter.com/3R8R3ZEsPn — Jornal O Dia (@jornalodia) October 21, 2020

Após tentar agendar por telefone direto da fila do Rio Imagem, a paciente conseguiu marcar o exame para ela e ainda para todas as mulheres que estavam aguardando atendimento no local.

Segundo a SES, os atendimentos passaram a ser agendados por telefone, para evitar aglomerações no Rio Imagem. Na manhã desta quarta-feira, foram agendados, até às 11h, 492 exames de mamografia.

"Infelizmente, a SES foi obrigada a realizar essa intervenção porque a campanha foi iniciada de maneira açodada, sem qualquer planejamento estratégico e sem consulta à SES, o que resultou em um atendimento caótico, com filas enormes, pacientes expostos ao tempo e sem distanciamento social. Todas as pacientes passarão a ser atendidas em horários previamente estabelecidos, para que os problemas verificados esta semana não voltem a acontecer", informou a secretaria em nota.

Para agendar os exames de mamografia, a paciente deve ligar para o número de telefone fornecido pela SES, (21) 2212 7400. De acordo com a SES, o call center está sendo ampliado para atender bem à demanda.

A mulher precisa ter idade entre 50 e 69 anos e possuir pedido de exame do SUS para realizar o exame de mamografia gratuito em todo o mês de outubro no Rio Imagem.

Salários atrasados

Além da confusão na campanha de mamografia, funcionários do Rio Imagem alegam atraso de pagamento dos salários.

A SES disse que o único repasse pendente para o Rio Imagem é o referente ao mês de setembro. O repasse será depositado no banco até esta quinta-feira. O pagamento dos funcionários é de responsabilidade da organização social.

*Estagiária sob supervisão de Gustavo Ribeiro