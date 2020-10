Passeio Shopping e ONG Rio Eco Pets unem sustentabilidade e causas dos animais Divulgação

Rio - A preocupação com boas ações pode unir sociedade civil, organizações não-governamentais e espaços comerciais em prol de uma causa em comum. A partir disso, o Passeio Shopping, em Campo Grande, decidiu se unir com a ONG Rio Eco Pets em iniciativa pra coletar tampinhas plásticas para angariar fundos para causas animais.

Desde 2018, a organização utiliza o dinheiro da reciclagem do material para pagar a castração de animais em abrigos no Rio de Janeiro e, até hoje, cerca de 600 animais foram castrados e mais de 100 toneladas de plástico, recicladas. As tampinhas são vendidas para a indústria de reciclagem, e o retorno financeiro é transferido diretamente a contas de instituições e protetoras de animais. Por meio da iniciativa da ONG, são reciclados, mensalmente, 10 toneladas de plástico, e o valor beneficia mais de 120 abrigos e protetores locais por ano.

O projeto ainda desempenha um papel muito importante na preservação do meio ambiente dado que o plástico das tampinhas, se descartado incorretamente, pode demorar cerca de 200 anos para passar pelo processo de decomposição. Com os períodos de chuvas, parte desse lixo pode ser levado para bueiros e, consequentemente, colaborar para reincidência de enchentes e entupimentos.

As doações de tampinhas serão realizadas na vitrine do 1º piso do Passeio Shopping, e poderá ser realizado durante o horário de funcionamento do prédio - de 9h às 19h, de segunda à sexta; e das 9h às 18h, aos sábados.