Apreensão feita por agentes em Itaguaí, na Baixada Fluminense

Por O Dia

Publicado 21/10/2020 17:27 | Atualizado 21/10/2020 17:56

Rio - Policiais da Coordenadoria de Recursos Especiais da Polícia Civil (Core) e Auditores Fiscais da Divisão de Vigilância e Repressão ao Contrabando e Descaminho da Receita Federal (DIREP), apreenderam, em ação nesta quarta-feira, em Itaguaí, na Baixada Fluminense, mais de 168 mil aparelhos de TV Box importados de forma irregular . O prejuízo para milicianos, que vendem os aparelhos, passou de R$ 100 milhões.

Polícia Civil e Receita Federal apreendem mais de 168 mil TV BOX contrabandeados em Itaguaí; de acordo com agentes, é a maior apreensão desses aparelhos já realizada no país. #ODia pic.twitter.com/8DbQ3YisUL — Jornal O Dia (@jornalodia) October 21, 2020

De acordo com os agentes, essa é a maior apreensão desses aparelhos já realizada no país. Investigações apontam ainda que os equipamentos são considerados os novos 'gatonet'. A carga foi localizada após troca de informações e um trabalho de integração entre as Polícias Civil, Polícia Federal e Receita Federal, em continuidade a ações de repressão às milícias e realizadas para apreender equipamentos eletrônicos contrabandeados e coibir a prática deste tipo de crime.

"Esse é mais um duro golpe nas milícias que atuam no estado do Rio de Janeiro, uma vez que ocorre a desarticulação de um importante braço financeiro do crime organizado, representando um prejuízo superior a R$ 100 milhões apenas as apreensões decorrentes da operação de hoje", disse o delegado da Coordenadoria de Recursos Especiais da Polícia Civil (Core), Fabrício Oliveira.