Para 2021, Casa da Empada aposta em novas formas de negócios OSEIAS BARBOSA

Por O Dia

Rio - Os moradores da Barra da Tijuca, na Zona Oeste, poderão sentir o cheirinho de empada saindo do forno cada vez mais perto de casa. Na terça-feira, a franquia Casa da Empada inaugurou sua mais nova loja no Shopping Downtown, e o marco simboliza mais uma etapa de mudanças para a empresa que há mais de 30 anos ganha destaque no ramo.

Com o novo projeto de rejuvenescer a marca para atingir novos nichos de clientes e uma tentativa de dialogar ainda mais com o público jovem, a Casa da Empada entra com um modelo mais moderno de negócios voltados para uma reambientação das unidades. Agora, os espaços trabalham com um design mais simples e jovem, além da adesão ao modelo microfranquia delivery, aos moldes das dark kitchens, muito popularizadas durante a pandemia, mas o novo modelo deve operar apenas em 2021.



Segundo o diretor da Casa da Empada, Sergio Murilo, mesmo com a retração do mercado, devido a Covid-19, a Casa da Empada focou no crescimento. “Foi possível manter o planejamento de renovação da marca e abrir unidades. Aproveitamos para pesquisar novos pontos comerciais e manter o ritmo de expansão”, enfatiza.



Além das alterações estruturais, a rede estuda lançar uma nova linha de produtos para refeição, com opçoes para consumir no local ou levar a comida congelada para casa, que poderá ser preparada no forno a gás, no forno elétrico ou no microondas.