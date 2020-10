Material apreendido na ação Divulgação / Polícia Civil

Rio - Os migrantes venezuelanos terão a oportunidade de emitir documentos e realizar outros serviços nesta sexta-feira, no Centro, em um mutirão promovido pela Embaixada da Venezuela. Segundo o consulado, a iniciativa faz parte de um programa itinerante que visa dar assistência aos migrantes residentes da capital e estado. O Rio é o terceiro estado a receber o programa, antes o programa passou por São Paulo e Roraima.

O mutirão será coordenado pela embaixadora María Teresa Belandria, com o suporte de voluntários. Entre os documentos oferecidos no evento será possível emitir certidões de nascimento, de matrimônio e de solteiro, prova de vida e registro de carteira de motorista estrangeira. Os interessados devem se inscrever no link: https://bit.ly/2HdeYlO



Segundo dados da Operação Acolhida, do Governo Federal, o Rio de Janeiro recebeu pelo menos 1.200 venezuelanos desde 2018. A iniciativa é positiva, já que todos os documentos emitidos pela sede consular Venezuela do Rio e dos demais estados são considerados inválidos. A situação acontece desde setembro, quando os diplomatas nomeados por Nicolas Maduro foram considerados personas non grata pelo governo brasileiro.



"É importante alertar que documentos emitidos por esses funcionários não tem validade em território brasileiro", diz Belandria. Ela adverte, ainda, que foram recebidas queixas de cobranças indevidas de até US$ 50 por serviços que deveriam ser gratuitos.



Serviço

Consulado Itinerante da Venezuela

Data: Sexta-feira (23), das 9 às 17 horas

Local: Sede do Conselho Estadual dos Direitos da Mulher (CEDM). Rua Camerino, 51 - Centro, Rio de Janeiro - RJ