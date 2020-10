CYRO GARCIA (PSTU) Coligação: PSTU Divulgação

O candidato à Prefeitura do Rio pelo PSTU, Cyro Garcia, participou, nesta quarta-feira, da live do DIA em parceria com a Fecomércio. Durante o encontro conduzido pelos repórteres Anderson Justino e Aline Cavalcante, o candidato apresentou as suas principais propostas para a cidade do Rio de Janeiro, caso seja eleito.



Inicialmente, Cyro afirmou que fará a saúde ser 100% pública no município. “Nós pretendemos gerir uma saúde pública que seja, efetivamente, 100% pública. Nós faremos um rompimento imediato com todas as OSs que fazem transferências de verbas públicas para iniciativa privada por meio de muita corrupção. Nós queremos municipalizar os hospitais privados. É um absurdo que pessoas morram esperando vaga em leito de UTI no SUS sendo que sobram vagas na rede privada”, afirmou Cyro.



Sobre a questão de armar a Guarda Municipal, o candidato declarou ser contrário a essa medida. “Hoje, você tem uma Guarda Municipal perseguindo camelô. Na minha visão, essa não é a função da Guarda Municipal. Nós somos contra o armamento da Guarda Municipal e achamos que este grupo precisa dar segurança aos órgãos públicos, como hospitais e escolas, além de parques e jardins”, disse o candidato.



Em relação à segurança pública, Cyro Garcia destacou que, além da opressão do tráfico e da milícia, a população das favelas também sofre opressão das forças de segurança. “Nós somos contra operações da PM, porque, durante o ano letivo, as crianças acabam ficando dias sem aula nas escolas. Depois a burguesia vem falar em ‘meritocracia’. Como vai existir meritocracia se não existe igualdade de oportunidade?”, questionou Cyro.



Na área do transporte, o candidato afirmou que sua principal proposta é transformar o BRT em VLT. “Eu vou aproveitar os traçados e transformar as linhas do BRT em VLT. É um transporte menos poluente e mais eficiente. Além disso, também vou mudar completamente as linhas de ônibus para que elas possam alcançar toda a Zona Oeste”, garantiu o candidato.



Por fim, Cyro afirmou que vai valorizar o profissional de educação. “Nós vamos estabelecer um plano de carreira unificado que pressuponha promoções tanto por tempo de serviço quanto pela formação”, concluiu.