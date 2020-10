Expectativa é vacinar 60 mil animais Berg Silva/Prefeitura de Niterói

A segunda fase da vacinação de cães e gatos contra a raiva começa nesta quinta-feira. Escolas da Rede Municipal de Ensino de Bangu, Realengo, Padre Miguel e adjacências vão funcionar como alguns dos postos de atendimento do programa "Se liga, bicho! Raiva é caso sério".

Na primeira fase da campanha da Prefeitura do Rio, mais de 68 mil animais foram vacinados contra raiva. O objetivo é garantir a imunização de cerca de 500 mil cães e gatos com a vacina antirrábica. Nesta sexta e sábado, serão 107 unidades escolares da Zona Oeste que a população da região terá à disposição para realizar a imunização de seus animais contra a raiva. O atendimento em todos os pontos ocorrerá das 9h às 17h, de acordo com as datas previstas no calendário da campanha.

Confira a lista de Escolas Municipais que funcionarão como pontos de vacinação:



1. Esc. Mun. Wolff Klabin - Bangu

2. Esc. Mun. João Daudt De Oliveira - Bangu

3. Esc. Mun. Presidente Café Filho - Bangu

4. Ciep Vila Kennedy – Vila Kennedy

5. Esc. Mun. Maria Quitéria - Bangu

6. Esc.Mun. José Mauro De Vasconcelos - Bangu

7. Esc. Mun. Prof. Lauro Travassos – Padre Miguel

8. Esc. Mun. Corintho Da Fonseca - Realengo

9. Esc. Mun. Senador Camará - Realengo

10. Esc. Mun. Baronesa De Saavedra – Realengo

11. Esc. Mun. Álvaro Alvim – Magalhães Bastos

12. Esc. Mun. Prof. Ivan Rocco Marchi - Deodoro

13. Ciep Gilberto Freyre – Senador Camará

14. Ciep Olof Palm - Bangu

15. Esc. Mun. Marieta Da Cunha Da Silva - Bangu

16. Ciep Rubens Braga – Senador Camará

17. Esc. Mun. Rubem Berta – Bangu

18. Esc. Mun. Rafael C. De Oliveira - Bangu

19. Esc. Mun. Astrogildo Pereira - Bangu

20. Esc. Mun. José Piquet Carneiro – Padre Miguel

21. Esc. Mun. Prof. Firmo Costa – Padre Miguel

22. Esc. Mun. Eusébio De Queiroz – Padre Miguel

23. Esc. Mun. Eng. João Tomé – Padre Miguel

24. Esc. Mun. Bangu – Padre Miguel

25. Esc. Mun. Pres. Roosevelt - Realengo

26. Esc. Mun. Oscar Thompson - Senador Camará

27. Esc. Mun. Jorge Jabour - Jabour

28. Ciep Antonio Evaristo De Moraes - Senador Camará

29. Esc. Mun. Ernesto Francisconi - Senador Camará

30. Esc. Mun. Evaristo De Moraes - Senador Camará

31. Esc. Mun. Antonio Austragésilo - Bangu

32. Esc. Mun. Collechio Rua Francisco Barreto - Bangu

33. Esc. Mun. Waldyr A. Franco - Bangu

34. Esc. Mun. Nações Unidas - Bangu

35. Esc. Mun. Leonardo Da Vinci – Bangu

36. Esc. Mun. Prof. Júlio De Mesquita - Bangu

37. Esc. Mun. Conselheiro Zacarias De Góes - Bangu

38. Esc. Mun. Roquete Pinto - Bangu

39. Esc. Mun. Lauro Muller - Padre Miguel

40. Ciep Padre Paulo Correa De Sá - Padre Miguel

41. Esc. Mun. Pintor Lazar - Realengo

42. Esc. Mun. Frei Vicente Do Salvador - Padre Miguel

43. Esc. Mun. Estado De Israel - Realengo

44. Esc. Mun. Paulo Maranhão - Realengo

45. Esc. Mun. Rondon - Realengo

46. Esc. Mun. Miguel Ramalho - Realengo

47. Esc. Mun. Nicaragua - Realengo

48. Esc. Mun. Stella Guerra Durval - Realengo

49. Esc. Mun. Gabriel Soares De Souza - Realengo

50. Esc. Mun. Ramiz Galvão - Realengo

51. Esc. Mun. Mário Casa Santa - Magalhães Bastos

52. Esc. Mun. Pres. Humberto Castelo Branco – Sulacap

53. Esc. Mun. Guimarães Rosa - Magalhães Bastos

54. Esc. Mun. Polônia Rua Francisco Muzzi - Magalhães Bastos

55. Esc. Mun. Visconde De Porto Seguro - Jardim Sulacap

56. Ciep Aracy De Almeida - Jardim Sulacap

57. Esc. Mun. Dalva De Oliveira - Realengo

58. Esc. Mun. Azul E Branco - Realengo

59. Esc. Mun. José Pancetti Rua Mandacaru - Realengo

60. Esc. Mun. Prof. Manoel Said'ali - Campo Grande

61. Esc. Mun. Alcides Carneiro - Campo Grande

62. Ciep Darcy Ribeiro - Campo Grande

63. Esc. Mun. Luiz Edmundo - Campo Grande

64. Esc. Mun. Fernando Costa - Campo Grande

65. Esc. Mun. Rômulo Gallegos Rua Itambaracá - Cosmos

66. Esc. Mun. Antonia Vargas Cuquejo - Cosmos

67. Esc. Mun. Adauto Lúcio Cardoso - Inhoaíba

68. Esc. Mun. Atenas - Inhoaíba

69. Esc. Mun. Presidente Antonio Carlos - Cosmos

70. Esc. Munic. São Camilo De Elis - Campo Grande

71. Ciep Wagner Gaspar Emery - Inhoaíba

72. Esc. Mun. Alberto Nepomuceno - Cosmos

73. Esc. Mun. Jesus Soares Pereira Rua Da Consolação - Campo Grande

74. Esc. Mun. Felipe Santiago - Campo Grande

75. Esc. Mun. Arthur Bernardes – Campo Grande

76. Esc. Mun. João Proença Rua Costa Nunes - Campo Grande

77. Esc. Mun. Mafalda Teixeira De Alvarenga - Campo Grande

78. Esc. Mun. Prof. Gonçalves - Campo Grande

79. Ciep Francisco Cavalcanti P. De Miranda - Campo Grande

80. Esc. Mun. Rio Grande Do Norte - Senador Vasconcelos

81. Esc. Mun. Baltazar Lisboa / Emater - Campo Grande

82. Esc. Mun. Visconde Do Rio Branco - Campo Grande

83. Esc. Mun. Alzira Araújo - Campo Grande

84. Escola Municipal Fernando Barata Ribeiro - Santíssimo

85. Ciep Olímpio Marques Dos Santos - Santíssimo

86. Ciep Lamartine Babo - Campo Grande

87. Esc. Mun. Castro Alves - Campo Grande

88. Esc. Mun. Dom Meirado - Campo Grande

89. Esc. Mun. Ubaldina Dias Jacaré - Campo Grande

90. Esc. Mun. Rosária Trotta - Campo Grande

91. Esc. Mun. Alfredo De Pires Flores - Campo Grande

92. Ciep Clementina De Jesus - Campo Grande

93. Esc. Mun. Almirante Saldanha Da Gama - Campo Grande

94. Esc. Mun. George Washington - Campo Grande

95. Esc. Mun. Almirante Frontin - Campo Grande

96. Esc. Mun. Lycio De Souza Carvalho - Inhoaíba

97. Esc. Mun. Barão De Santa Margarida - Cosmos

98. Esc. Mun. Prof. Castro Rebello - Inhoaíba

99. Esc. Mun. Jurema Peçanha Giraud - Campo Grande

100. Esc. Mun. Benjamim Franklin Rua Argoi - Campo Grande

101. Esc. Mun. Embaixador Araújo Castro - Campo Grande

102. Esc. Mun. Jorge De Lima - Campo Grande

103. Esc. Mun. Amazonas - Campo Grande

104. Esc. Mun. Dr. Jair Tavares De Oliveira - Campo Grande

105. Esc. Mun. Charles Peguy Rua Aricuri - Campo Grande

106. Esc. Mun. Gilberto Bento Da Silva - Senador Vasconcelos

107. Esc. Mun. Eustorgio Wanderley - Campo Grande