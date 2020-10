Apreensão da PF em Niterói Divulgação

Por O Dia

Publicado 22/10/2020 08:22 | Atualizado 22/10/2020 08:47

Rio - A Polícia Federal prendeu, nesta quinta-feira, oito suspeitos de desviar, da Caixa Econômica Federal, quantias do FGTS e cotas do PIS de trabalhadores de Niterói, na Região Metropolitana. De acordo com as investigações, o prejuízo supera R$ 2 milhões. Um dos funcionários do banco foi preso na ação.

Foram expedidos pela 2ª Vara Federal de Niterói 11 mandados de busca e apreensão e oito mandados de prisão temporária. Até o momento foram cumpridos sete mandados de prisão e uma prisão em flagrante foi realizada pela falsificação de documentos públicos.



Na residência de um dos alvos foram encontrados diversos documentos falsificados e suportes originais de documentos, além de farto material utilizado para a falsificação.



De acordo com as investigações, a organização, responsável por um prejuízo superior a R$ 2 milhões, se utiliza de uma rede de falsificadores e sacadores para levantamento indevido de valores do FGTS e de Cota PIS, além de retiradas de valores de contas da empresa pública federal.



O grupo criminoso contava com a participação direta de um funcionário da instituição que também foi preso. Ao longo de toda a investigação 23 pessoas foram indiciadas, além de outras quatro prisões em flagrante e duas prisões preventivas.