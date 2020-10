Ju Reprodução Internet

Publicado 22/10/2020 11:18 | Atualizado 22/10/2020 12:21

Rio - A radialista Juçara Carioca, de 64 anos, morreu na manhã desta quinta-feira, vítima de um câncer no pulmão. Juçara Ferreira Carioca, a Juju, participava do "Show do Antônio Carlos", na Super Rádio Tupi. O velório de Juçara será na Capela A do Cemitério do Cacuia, na Ilha do Governador, na sexta-feira. O sepultamento está marcado para às 10h do mesmo dia.

Juçara Carioca descobriu a doença no início deste ano. Desde então, ela se dividia entre o "Show do Antônio Carlos" e a quimioterapia. Na ocasião do diagnóstico, Kátia Carioca, filha de Juçara, pediu orações pela mãe. "O que eu peço é oração. Sou muito grata pelo apoio que a minha mãe tem recebido. Ela é alegre, alto astral e tenho certeza que com fé e a corrente de oração de todos nós ela ficará bem em breve", disse a Rádio Tupi.

O jeito irreverente de contar as fofocas era a marca registrada de Juçara, que trabalhou no "Show do Antônio Carlos" na Rádio Globo e, posteriormente na Rádio Tupi. Ela também teve uma breve passagem pelo "Show do Clóvis Monteiro".