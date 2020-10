Líder da milícia que atua em Chaperó, em Itaguaí é preso Reprodução de vídeo

Por O Dia

Rio - A Polícia Civil prendeu, nesta quinta-feira, 17 suspeitos de integrarem a milícia que atua na região de Itaguaí e Seropédica, na Região Metropolitana do Rio. Um deles é Gil Jorge Santos de Aquino Júnior, conhecido como Da Cova, líder da milícia que atua em Chaperó, em Itaguaí, além de ser o principal matador do grupo de milicianos. O suspeito foi preso por policiais do Departamento Geral de Polícia Especializada e da Delegacia de Repressão às Ações Criminosas (DRACO).

Gil Jorge também é braço-direito do miliciano Danilo Dias Lima, conhecido como "Tandera", um dos gerentes da milícia do Ecko.

Publicidade

Preso homem apontado como matador da milícia de Itaguaí;



Crédito: Divulgação / Polícia Civil#ODia pic.twitter.com/kCIvxSauIu — Jornal O Dia (@jornalodia) October 22, 2020

A ação da polícia foi contra contra o braço financeiro da milícia na Baixada Fluminense, chefiada por Wellington da Silva Braga, o "Ecko" e teve como objetivo asfixiar as fontes de renda e interromper comércios e serviços ilegais, que geram lucro para a organização criminosa.

Publicidade

De acordo com a polícia, entre os crimes investigados estão exploração de atividades ilegais controladas pela milícia; cobranças irregulares de taxas de segurança e de moradia, instalações de centrais clandestinas de TV a cabo ("gatonet"), armazenamento e comércio irregular de botijões de gás e água; parcelamento irregular de solo urbano, exploração e construções irregulares e outros crimes ambientais; comercialização de produtos falsificados, contrabando, descaminho, transporte alternativo irregular e estabelecimentos comerciais explorados pela milícia e utilizados para lavagem de dinheiro, entre outras ilegalidades.