Rio - O gerente comercial do jornal "O Globo" baleado nesta quarta-feira após entrar por engano na comunidade Cidade Alta, em Cordovil, Zona Norte do Rio, segue internado em estado grave. Christiano Coimbra de Mendonça, de 43 anos, foi transferido do Hospital Getúlio Vargas para o Copa Star, onde passou por uma nova cirurgia, na manhã desta quinta-feira, para reavaliação abdominal. Segundo nota divulgada pela unidade hospitalar, o procedimento transcorreu sem problemas e ele foi transferido para UTI. Apesar da gravidade, o estado clínico é estável.

Christiano voltava de Itaipava, na Região Serrana, e tentava chegar ao Centro do Rio. Na tentativa de fugir de um engarrafamento na Avenida Brasil, seguiu a orientação de um aplicativo de trânsito que o levou para a Estrada Porto Velho, que dá acesso à comunidade. Segundo a Polícia Militar, ao perceber que estava entrando na Cidade Alta, ele tentou sair da comunidade mas acabou tendo o carro alvejado.

Posteriormente, o gerente comercial dirigiu até a Avenida Brasil, onde bateu em um carro antes de pedir ajuda. Christiano foi socorrido e encaminhado para o Hospital Estadual Getúlio Vargas, na Penha, onde realizou a primeira cirurgia.