Por Bruno Gentile*

Publicado 22/10/2020 14:28 | Atualizado 22/10/2020 15:19

Rio - Um protesto feito por representantes de autoescolas e de clínicas credenciadas ao Detran-RJ marcou a manhã desta quinta-feira (22), às 12h, na entrada da Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro (Alerj), no Centro da cidade. Os manifestantes, que formavam um grupo com funcionários de mais de 800 autoescolas e clínicas, reivindicavam, entre outros fatores, a criação de uma frente parlamentar a favor da educação no trânsito no estado e reclamavam da licitação que está parada para a contratação de funcionários, o que viabilizaria a reabertura dos postos.

Participante da manifestação da manhã desta quinta, Priscila Alvarenga, de 42 anos, instrutora e diretora da autoescola CFC Dirija Sem Complicar, explicou as dificuldades que o pessoal desta categoria vem sofrendo desde junho, período em que houve o retorno ao trabalho após a quarentena por conta da pandemia do novo coronavírus.

"O nosso protesto aqui na Alerj se justifica pelo fato de que não estamos conseguindo dar abertura nos processos de habilitação no Detran, que não está cumprindo a sua parte, que é de cadastrar os alunos. Além disso, queremos também, com essa multidão aqui, provocar a instauração de uma frente parlamentar a favor da educação no trânsito no Rio. O nosso estado é o único no Brasil que se encontra atrasado em relação a isso, e precisamos de uma mudança", disse ela.

Procurado pela reportagem sobre o caso, o Detran informou que, devido à pandemia da covid-19, as unidades estão sendo abertas gradualmente. A previsão é que até o fim de novembro todas as unidades estejam reabertas, normalizando o agendamento. Além disso, o órgão reiterou que, atualmente, 52 postos já oferecem serviços de habilitação e, na próxima semana, mais quatro unidades serão reabertas.



"É fundamental lembrar que continuamos precisando respeitar as regras de segurança da pandemia", finalizou o Detran, em nota.

*Estagiário sob supervisão de Gustavo Ribeiro

