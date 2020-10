Por Fernando Faria

Publicado 25/10/2020

Os eleitores brasileiros raramente comparecem às urnas para escolher prefeitos, governadores e presidentes da República sabendo quem são os candidatos a vice. Na maioria das vezes, a percepção é que o cargo tem importância menor, está lá só para acompanhar o nome principal da chapa. Ledo engano.

Desde a redemocratização, sobram exemplos de vices que assumiram o protagonismo político e passaram a decidir os rumos do país, de estados e de municípios. Ainda na eleição indireta para presidente da República, em 1985, Tancredo Neves foi eleito pelo Congresso Nacional, tendo como vice José Sarney. Antes mesmo da posse, o Brasil acompanhou, apreensivo, cada momento da doença de Tancredo, que morreu sem assumir o cargo.

Coube a Sarney comandar o país por todo o mandato. Em 1989, já com eleições diretas para a sucessão no Palácio do Planalto, Fernando Collor venceu nas urnas, mas, depois do impeachment, o vice, Itamar Franco, conduziu o Brasil em mais um delicado momento. A situação se repetiu com Dilma Rousseff, retirada do cargo pelo Congresso e substituída por Michel Temer.

A figura do vice também aparece assumindo o poder com enorme constância, sobretudo quando os eleitos deixam o cargo para concorrer a um outro posto. Aqui, no Estado do Rio, por exemplo, já fomos comandados por Nilo Batista, Benedita da Silva e Luiz Fernando Pezão, todos eleitos inicialmente como vices. Agora mesmo, após o afastamento do governador Wilson Witzel determinado pela Justiça, as rédeas do estado ficaram nas mãos de Cláudio Castro.

Recente pesquisa do Ibope indicou que nada menos do que 80% dos eleitores do Rio não sabem quem completa a chapa do seu candidato a prefeito. Por isso, para ajudar, o jornal O DIA traça um breve perfil dos vices nas eleições do dia 15 de novembro. É votar com consciência, para, depois, não reclamar de levar gato por lebre.

ANDERSON QUACK - PSB

Filiado ao PSB, Anderson Luiz Alves de Oliveira, o Anderson Quack, forma chapa com Martha Rocha, do PDT. Divorciado, 43 anos, carioca da Cidade de Deus, na Zona Oeste, é cineasta, escritor e produtor cultural. Quack é um dos fundadores da Central Única das Favelas (Cufa) e foi diretor do Departamento de Fomento e Promoção da Cultura Afro-Brasileira da Fundação Palmares. Ele defende as atividades do setor cultural como política para gerar emprego e renda: "Sou candidato a vice pelo amor ao Rio, respeito às pessoas e coragem para fazer diferente". Quack diz que chega ao universo da política partidária com o objetivo de promover a inserção social por meio da Arte e na luta por uma governança democrática da cidade.

ANDREA GOUVÊA VIEIRA - REDE

Candidato: Eduardo Bandeira de Mello e suas candidata a vice Andrea Gouvêa Vieira, ambos do partido REDE.

Candidata a vice na chapa de Eduardo Bandeira de Mello (Rede), Andrea de Lima Gouvêa Vieira, de 68 anos, é casada, tem três filhos e três netos. Jornalista, trabalhou no Jornal do Brasil, em O Globo e na TV Globo. Também foi freelancer e, em seguida, empresária, sócia de agência de comunicação. Por isso, diz conhecer as dificuldades de um empregado e de um empregador, mas lembra que o mais importante, em qualquer circunstância, é ter um trabalho. Mineira de Belo Horizonte, Andréa adotou o Rio e foi eleita vereadora, em 2004 e 2008. Agora, está de volta à política para disputar um cargo no Executivo, mencionando que o Rio de Janeiro enfrenta sua pior crise moral, ética, social e financeira de todos os tempos.

CAETANO SIGILIANO - PCO

Estudante, 27 anos, Caetano Sigiliano é o mais jovem entre os concorrentes. É candidato a vice na chapa de Henrique Simonard (PCO). Carioca, solteiro, foi estudante de Arquitetura e atualmente cursa Filosofia na UniRio. Caetano está à frente do grupo de jovens do Partido da Causa Operária. Essa é a primeira vez que se candidata e diz que pretende levar adiante a discussão de questões da política nacional, além de defender as propostas do partido. Caetano demonstra uma preocupação especial com o setor educacional, posicionando-se contra a volta às aulas presenciais em plena pandemia e cobrando mais qualidade no ensino oferecido aos alunos da rede pública.

DELEGADO FERNANDO VELOSO - PSD

Filiado ao PSD, Fernando da Silva Veloso, de 55 anos, é candidato na chapa de Luiz Lima (PSL). Carioca da Penha, na Zona Norte, é divorciado e tem um filho. Fez carreira como delegado, foi chefe de Polícia Civil do Estado do Rio e tem longa experiência na área de Segurança. Formado em Direito na Universidade Estácio de Sá, fez pós-graduação em Políticas Públicas de Justiça Criminal e Segurança Pública na UFF, mas não concluiu. Trabalhou no planejamento, operação e logística de segurança dos grandes eventos da cidade nos últimos anos. Também atuou como comentarista de segurança na TV.Defende a integração entre as forças de segurança e uma prefeitura "que assuma a responsabilidade pela segurança dos moradores".

ELISA GUIMARÃES - PSTU

Candidata a vice na chapa de Cyro Garcia (PSTU), Maria Elisa Wildhagen Guimarães, de 57 anos, é solteira. Professora aposentada, nascida em Niterói, ela lecionava História no Colégio Pedro II e iniciou a militância política no movimento estudantil. Em 1982, ingressou na Convergência Socialista. Mestre em História Política pela Uerj, atua em cursos de formação política para militantes no PSTU, partido do qual é fundadora. "Conheço o Cyro há mais de 30 anos e temos uma história de luta juntos. Mas, como o Cyro, sempre entendi que não basta lutar contra os ataques do governo, seja do PSDB, do PT ou do Bolsonaro. É necessário lutar pelo fim da opressão e da exploração e por uma alternativa socialista", diz Elisa.

ENFERMEIRA REJANE - PCdoB

Deputada estadual em terceiro mandato, Rejane de Almeida, de 57 anos, é filiada ao PCdoB e forma chapa com Benedita da Silva (PT). Carioca, solteira, é formada em Enfermagem pela Escola Ana Nery da UFRJ. Conhecida como Enfermeira Rejane, iniciou sua trajetória política trabalhando em defesa da categoria e assumiu a direção do Sindenf-RJ (Sindicato dos Enfermeiros. Rejane afirma que se candidata ao lado de Benedita da Silva para fazer cumprir o compromisso com as mulheres, com a cidade do Rio de Janeiro e com as mudanças sociais que são tão necessárias e fundamentais. Também deixa clara a preocupação com as áreas públicas de Saúde, Educação e Segurança.

GISELLE GOMES - NOVO

Carioca de Campo Grande, na Zona Oeste, Giselle Guimarães Gomes, de 41 anos, é candidata a vice de Fred Luz (Novo). Divorciada, é bióloga, geneticista, mestre e doutora em Biofísica pela UFRJ. Desde 2004, é pesquisadora do Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI). Diplomada em 2011 pela Escola Superior de Guerra no Curso de Altos Estudos de Política e Estratégia e pós-graduada em Direito da Propriedade Industrial, Giselle concorreu em 2018 como deputada federal, sendo, hoje, primeira suplente. Ela diz que se candidata com Fred Luz para que o eleitor do Rio tenha a opção de romper com velhas práticas políticas e possa apostar em propostas realmente inovadoras.

IBIS PEREIRA - PSOL

Ibis Silva Pereira, de 57 anos, concorre a vice na chapa de Renata Souza (Psol). Carioca da Penha, na Zona Norte do Rio, ele é coronel da reserva da Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro, onde ingressou em 1983 e permaneceu durante 32 anos. Foi comandante da Escola Superior e da Academia de Polícia Militar, chefe de gabinete do Comando Geral e, por dois meses, comandante da própria Pmerj. É casado e atualmente cursa Doutorado em História.Ibis Pereira tem na área de Segurança Pública uma das principais preocupações. Considera a política de combate às drogas absolutamente equivocada, que resulta numa alta letalidade da polícia. E adverte que só com políticas públicas eficientes será possível reduzir o medo.

JESSICA NATALINO - PMB

Candidata a vice na chapa de Suêd Haidar pelo PMB, a advogada Jéssica Rabello Guimarães, de 29 anos, adota o nome político de Jéssica Natalino. Criada em Campo Grande, tem como base eleitoral a Zona Oeste. Jéssica é casada e acabou de se tornar mãe de um menino. É filha do ex-deputado Natalino Guimarães, condenado por envolvimento com milícias no Rio. "Eu quero ser vice-prefeita para ajudar a mudar a história do meu município. O Rio hoje está abandonado e afundado em um mar de corrupção. Estar ao lado de Suêd Haidar, é uma oportunidade de ver a minha querida Zona Oeste ser tratada com mais atenção, de ter as necessidades da população atendidas. O Rio começará um novo caminho".

JORGE COUTINHO - PROS

Candidato a vice na chapa de Clarissa Garotinho (PROS), Jorge Coutinho, de 86 anos, é ator e cineasta. Carioca, solteiro, é militante do movimento negro, tendo longa atuação na área cultural. Presidiu, por quatro mandatos, o Sindicato dos Artistas e Técnicos em Espetáculos de Diversões do Estado do Rio de Janeiro (Sated/RJ). Também foi vice-presidente da Funarj e diretor do Departamento de Música da Rio Arte/Fundação Rio. Esteve ainda à frente dos teatros Cacilda Becker e Glauce Rocha, dirigiu o Sistema Radiobrás/RJ e foi diretor-presidente da Rádio Roquette Pinto. Jorge Coutinho tem preocupação especial com os jovens e defende que só por meio da Cultura, da Educação e da Saúde será possível avançar.

MAURO SANTOS - PSC

Luis Mauro Santos da Silva é candidato na chapa de Glória Heloiza, também do PSC. Bacharel em Economia, pós-graduado em Projetos Econômicos, especialista em Sistema de Telecomunicações pela UFRJ, empresário e pioneiro em rede wi-fi, ele tem 54 anos e é divorciado. Nascido em Óbidos, no Pará, foi presidente da ABTU (Associação Brasileira de Televisão em UHF) e professor do Centro Integrado de Ensino Superior do Amazonas (Ciesa). "Minhas bandeiras, ao lado de Heloiza, serão o Turismo, o empreendedorismo, a atenção ao funcionalismo, à Educação, à Saúde e à modernização da Gestão Pública. Com o apoio do povo, teremos todas as condições de reerguer nossa cidade, atualmente tao abandonada".

NILTON CALDEIRA - PL

Filiado ao PL, o administrador de empresas Nilton Caldeira da Fonseca Filho, de 63 anos, é candidato na chapa de Eduardo Paes (DEM). Carioca da Tijuca, Zona Norte da cidade, é casado e pai de uma filha. Nilton foi secretário de Desenvolvimento Social, membro efetivo do Conselho Municipal de Política Urbana e do comitê organizador dos Jogos Pan-Americanos. Também foi subsecretário de Desenvolvimento Econômico, Ciência e Tecnologia, além de gestor da Feira de São Cristóvão e subsecretário de Habitação.Ele se candidata ao lado de Eduardo Paes por entender que, com sua vasta experiência, poderá colaborar para resgatar a cidade do Rio de Janeiro da situação de abandono em que se encontra.

SHEILA BARBOSA - MDB

MICHEL FILHO

Psicóloga e técnica de enfermagem, 46 anos, Sheila Cristina Barbosa de Albuquerque é candidata na chapa de Paulo Messina (MDB). Carioca, moradora de Realengo, na Zona Oeste, é mãe de uma jovem de 19 anos com deficiência. Sheila é idealizadora e ex-coordenadora do projeto Luz pra Minha Vida, que dá suporte terapêutico, educação odontológica, orientação jurídica e promove palestras sobre inclusão e acessibilidade.Ela conta que se identificou com Messina ao saber que ele tinha dois filhos com autismo: "A principal motivação para aceitar o convite foi o trabalho que Messina vem desenvolvendo por uma educação especial. Quero caminhar com ele para que a inclusão continue avançando com qualidade", afirma.

TENENTE-CORONEL ANDRÉA FIRMO - REPUBLICANOS

Andréa Louriçal Firmo de Araújo tem 52 anos, é carioca, do bairro Jabour, na Zona Oeste, casada, mãe de três filhos. Aos 18 anos, começou a trabalhar como professora de inglês na rede pública municipal de Ensino. Aos 27, ingressos nas Forças Armadas como professora do Quadro Complementar de Oficiais de Magistério de Língua Inglesa. É oficial do Exército e concorre às eleições na chapa de Marcelo Crivella (Republicanos). Foi a primeira brasileira observadora da ONU e comandante de base da força de paz das Nações Unidas no Saara Ocidental, na África. Segundo ela, o objetivo ao se candidatar é "agregar um novo olhar de liderança vindo de alguém que, com empatia feminina, aprendeu a lidar com limites, riscos e conflitos".