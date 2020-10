Por MARLOS MENDES

Publicado 22/10/2020 15:27 | Atualizado 22/10/2020 15:29

Rio - O horário eleitoral gratuito da tarde desta quinta-feira trouxe os líderes nas pesquisas Eduardo Paes (DEM) e Marcelo Crivella (Republicanos) tratando do tema saúde. O ex-prefeito mostrou o caso de uma jovem que perdeu o acesso aos remédios da rede pública na atual gestão, enquanto o prefeito exaltou a qualidade de equipamentos hospitalares. Martha Rocha (PDT) prometeu retomar o ensino em horário integral nos Cieps e Benedita da Silva (PT) apresentou o programa Fome Zero Carioca.



O primeiro programa foi de Martha Rocha (PDT), que lembrou ter sido professora primária e prometeu retomar os Cieps, "com ensino integral, esporte, cultura, lazer, café da manhã, almoço e jantar", valorizando os professores. "A educação é a arma mais poderosa contra a violência", disse. O programa exibiu o depoimento de Juliana Santos, que estudou em Ciep. "As pessoas que tiveram acesso ao Ciep como eu ingressaram na faculdade e hoje estão graduadas", disse a jovem.



O candidato Fred Luz (Novo) também tratou de educação em seu programa. "Educação é garantir que os alunos aprendam, o que há muito tempo não está sendo feito no Rio", afirmou.



O prefeito Marcelo Crivella (Republicanos), candidato à reeleição, apresentou realizações do seu governo, e lembrou sua carreira como pastor evangélico na África do Sul e no Nordeste, construindo a narrativa com o mote plantar para colher. "Aqui no Rio estava uma bagunça danada. Tivemos que pagar 5 bilhões por obras superfaturadas e lutar contra a corrupção". Em seu favor, o candidato à reeleição relativizou o preço da passagem de ônibus, lembrou ter acabado com o pedágio da Linha Amarela, disse que os hospitais públicos são bem equipados, e prometeu terminar as obras na Avenida Brasil. O programa de Crivella mostrou várias cenas em que o prefeito aparece ao lado do presidente Jair Bolsonaro, e foi encerrado com uma foto em que Bolsonaro e Crivella apertam as mãos, com o mote: "Essa parceria é nota 10".



Renata Souza (Psol) tratou da má qualidade dos transportes públicos na cidade. "Sei como os cariocas sofrem nos ônibus porque sempre peguei transporte público para andar pela cidade". A candidata prometeu acabar com "ônibus lotados, BRT caindo aos pedaços e passagens caras" e disse ter "coragem para mudar".



O programa de Benedita da Silva (PT) apresentou a proposta de criar o programa Fome Zero Carioca, inspirado no período em que foi ministra do governo Lula, que tirou o Brasil do mapa da fome. "O racismo não enxerga a fome porque está matando pessoas invisíveis, pobres e principalmente pretas. Mas a gente enxerga", garantiu. Benedita da Silva afirmou que o Fome Zero Carioca vai subsidiar o prato feito, estimulando o funcionamento de pequenos restaurantes e bares e garantindo o emprego de cozinheiros e garçons. "Quando a gente investe na população, ela dá o retorno, trabalha, consegue comprar, faz o comerciante vender e a economia melhora para todo mundo, até para quem não quer enxergar a fome dos outros".



Paulo Messina (MDB) se apresentou como alternativa aos candidatos Eduardo Paes e Marcelo Crivella e prometeu melhorias na saúde. Segundo Messina, "sem corrupção haverá dinheiro para a saúde", que prometeu zerar a fila do Sisreg e garantir remédios para a população. Messina exibiu fotos de Paes e Crivella e afirmou: "Eu sei que o cidadão de bem não aceita mais o rouba mas faz".



O programa do ex-prefeito Eduardo Paes (DEM) falou da saúde público em tom emocional, exibindo depoimento de Michelle dos Santos, 27 anos, moradora de Ramos e diabética que disse não conseguir mais os medicamentos de que precisa para controlar a doença. Cena gravada em encontro de Paes com eleitores mostra a eleitora pedindo a volta do ex-prefeito. "Sei que na minha gestão nem tudo foi perfeito, mas as pessoas têm na memória o quanto eu trabalhei pela saúde do Rio para que não faltasse remédios. As UPAs e clínicas da família vão voltar a funcionar direito para trazer tratamento digno".



O programa do deputado federal Luiz Lima (PSL) mostrou depoimentos de populares reclamando em tom genérico abandono e desorganização da cidade. O candidato afirmou que o prefeito tem que sair do gabinete e ir para a rua para ver de perto os problemas da população. No final, os entrevistados afirmam que Luiz Lima tem ficha limpa e prometem votar nele.



A candidata Clarissa Garotinho (Pros) reafirmou que "loucura" e votar nos mesmos candidatos e esperar resultado diferente e prometeu "colocar para funcionar o que não está funcionando".



A candidata Gloria Heloiza (PSC) disse que "tem candidata do Lula, do Ciro e do Boulos", e afirmou que ela "vai trabalhar com o presidente Bolsonaro".