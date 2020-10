Cláudio Castro Reginaldo Pimenta / Agência O Dia

Por O Dia

Publicado 22/10/2020 16:08 | Atualizado 22/10/2020 18:35

Rio - O governador em exercício Claudio Castro, se reuniu, nesta quinta-feira (22), com os policiais civis da Coordenadoria de Recursos Especiais do Rio de Janeiro (Core) que participaram da operação de combate à atuação da milícia, em Itaguaí, na Região Metropolitana da capital fluminense, na semana passada. A ação também contou com a participação da Polícia Rodoviária Federal. Cada policial civil envolvido na operação receberá, como forma de agradecimento, um elogio na ficha profissional, que vale como pontuação na progressão de carreira. A publicação sairá em Diário Oficial.



A operação contra milicianos que atuavam na região interceptou, com atuação prévia da inteligência da corporação, o grupo armado que estava em um comboio na Rodovia Rio-Santos. Na ação, os policiais foram alvos de tiros após serem identificados. Doze milicianos foram mortos e um forte armamento apreendido (oito fuzis, metralhadoras, granadas, pistolas e munição).



"Quero fazer um agradecimento a estes heróis. Quando convidei o delegado Allan Turnowski para ser secretário da Polícia Civil, disse que queria a corporação combatendo o crime. Vamos sufocar criminosos, não importa se pertençam à milícia ou ao tráfico. Estamos intensificando as operações, em integração com outros órgãos", afirmou o governador.



Castro ainda ressaltou que dará todo o apoio para que a Polícia Civil trabalhe cirurgicamente. "Este é o meu compromisso. Vamos trabalhar para garantir melhorias estruturais e salariais também. Os nossos policiais precisam ser valorizados", frisou.



O secretário da Polícia Civil, Allan Turnowski, destacou que as ações da corporação são pautadas em inteligência, investigação e ação. Somente em 2020, R$ 300 milhões, de um total de R$1,7 bilhões, foram bloqueados em operações de asfixia financeira contra grupos criminosos que atuam no estado do Rio de Janeiro. "Agradeço a atitude de valorizar o trabalho da corporação. A operação em Itaguaí foi uma missão com foco e profissionalismo", falou Turnowski.



Participaram da reunião o subsecretário de Planejamento e Integração Operacional, Rodrigo Oliveira, o delegado e coordenador da Core, Fabrício Pereira, a presidente do Instituto de Segurança Pública (ISP), Marcela Ortiz, e outros representantes da Segurança Pública do Rio.