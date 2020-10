Segundo casal de mestre-sala e porta-bandeira da Portela, Yuri Souzah e Camylinha Nascimento, também vai participar da live Divulgação

A Subsecretaria de Vigilância Sanitária iniciou nesta quarta-feira um projeto de capacitação de componentes das escolas de samba para o retorno das atividades. A primeira escola a receber a ação, que tem o objetivo de preparar as quadras para receber eventos pequenos, é a Portela, em Oswaldo Cruz.

"A Portela está sendo a primeira escola a receber a capacitação da Vigilância Sanitária, com o intuito de desenvolver um modelo de funcionamento, seguindo os protocolos contra a Covid-19, para que possam ser feitos os eventos com responsabilidade, criando uma fonte de renda para as pessoas que vivem em torno do mundo do samba. É um prazer estar aqui, viabilizando atividades econômicas para a cidade do Rio de Janeiro", explicou o superintendente de Educação da Vigilância Sanitária, Flávio Graça.

Diretora de eventos da Portela, Grazi Caetano não esconde a expectativa da reabertura da tradicional escola, que fará sua primeira feijoada no dia 7 de novembro, após 8 meses do fechamento da quadra.



"Muito importante termos a Vigilância Sanitária conosco neste momento, para que a gente possa reabrir da maneira mais segura e competente possível, garantindo o bem-estar da nossa comunidade e do público, que amam o carnaval brasileiro", disse.



Para minimizar ainda os riscos de contaminação, fiscais da Vigilância Sanitária vão realizar inspeções nas vésperas dos eventos, para a garantir o cumprimento das regras de ouro e do protocolo de prevenção a ser respeitado contra a Covid-19. A liberação passa a valer a partir do dia 1º de novembro e é parte da fase 6B de retomada das atividades da cidade, em vigor desde o começo de outubro.