Por MARLOS MENDES

Rioi - A segunda pesquisa DataFolha divulgada nesta quinta-feira mostra o ex-prefeito Eduardo Paes (DEM) na liderança, seguido pelo prefeito Marcelo Crivella (Republicanos), e uma disputa acirrada pela segunda posição. Paes passou de 30% para 28%, e Crivella, de 14% para 13%. Considerando a margem de erro de 3%, Paes fica entre 25% e 31% e Crivella, entre 10% e 16%.



Martha Rocha (PDT) subiu de 10% para 13% (entre 10% e 16%) e está empatada com Crivella na segunda colocação. Benedita da Silva (PT) passou de 8% para 10% (entre 7% e 13%) e também está empatada com Martha Rocha e Crivella.



Renata Souza (Psol) subiu de 3% para 5% (entre 2% e 8%), o que a coloca em posição de empate com Benedita, considerando a margem de erro.



Luiz Lima (PSL) passou de 1% para 4% (entre 1% e 7%), empatado com Renata Souza e no limite da margem de erro com Benedita. Eduardo Bandeira de Mello (Rede) manteve 3% (até 6%), e também empata com Luiz Lima e Renata Souza.

Clarissa Garotinho (Pros) manteve 1% (pode chegar até 4%) e Cyro Garcia (PSTU) passou de 2% para 1% (até 4%).



Fred Luz (Novo) também mateve 1% (até 4%). Gloria Heloiza (PSC) não havia pontuado na primeira pesquisa e aparece com 1% (até 4%). Clarissa Garotinho, Cyro Garcia, Fred Luz e Gloria Heloiza estão tecnicamente empatados com Renata Souza, Luiz Lima e Bandeira de Mello.



Os candidatos Paulo Messina (MDB), Suede Haidar (PMB) não pontuaram. Henrique Simonard (PCO) não foi citado.

Brancos e Nulos passaram de 22% para 17%. Não souberam ou não responderam continuaram 3%.



Segundo turno



O DataFolha fez três simulações de segundo turno. Eduardo Paes venceria Crivella e Benedita, mas ficaria tecnicamente empatado com Martha Rocha, com a candidata do PDT numericamente na frente.



Em um segundo turno contra o atual prefeito, Paes teria 52% dos votos (entre 49% e 55%) e Crivella 22% (19% e 25%). Brancos e nulos: 25%. Não souberam ou não responderam: 2%. Paes também venceria Benedita por 48% (entre 45% e 51%) contra 30% (entre 27% e 33%). Brancos e nulos 21%. Não souberam ou não responderam: 1%



Eduardo Paes aparece empatado com Martha Rocha na simulação de segundo turno, com a candidata do PDT numericamente à frente. Martha Rocha teria 45% (entre 42% e 48%) e Paes teria 41% (entre 44% e 38%).

Brancos e nulos seriam 21%. Não souberam ou não responderam: 1%



Índice de rejeição



A pesquisa DataFolha também apurou a rejeição aos candidatos a prefeito, ou seja, aqueles em que os entrevistados não votariam em nenhuma hipótese. Marcelo Crivella tem 58%; Paes, 31%; Clarissa Garotinho, 31%; Benedita da Silva, 27%; Cyro Garcia 15%; Luiz Lima 11%; Paulo Messina, 10%; Eduardo Bandeira de Mello, 9%; Renata Souza e Gloria Heloiza, 8%. Henrique Simonard e Martha Rocha são os candidatos com menor rejeição: 7%. Votariam



Rejeitam todos ou não votariam em nenhum dos candidatos 6%. Poderiam votar em qualquer um dos candidatos: 1%



A pesquisa ouviu 1008 pessoas entre os dias 20 e 21 de outubro e o índice de confiança é de 95%. A pesquisa foi registrada no Tribunal Regional Eleitoral (TRE-RJ) com o número 08627/2020.