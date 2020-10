Colégio Estadual Professora Maria Terezinha de Carvalho Machado, Reprodução / GoogleMaps

Por O Dia

Publicado 22/10/2020 19:43 | Atualizado 22/10/2020 19:55

Rio - Um diretor-adjunto do Colégio Estadual Professora Maria Terezinha de Carvalho Machado, em Jacarepaguá, na Zona Oeste do Rio, testou positivo para a covid-19. Segundo a Secretaria de Estado de Educação, outros quatro funcionários afirmaram apresentar sintomas e, atendendo aos protocolos sanitários previstos, foram encaminhados para a Clínica da Família Dr. Mário Pires da Silva, no Campinho, onde passaram por avaliação médica.

Ainda segundo a pasta, a escola suspendeu as atividades no turno da noite do mesmo dia. As pessoas que tiveram contato com os funcionários já foram afastadas e serão monitoradas por 14 dias, a partir da data do contato. Nesta quinta-feira, a escola seguiu com as atividades suspensas e foi sanitizada. Na sexta (23), a unidade escolar seguirá sem aulas presenciais, mas aberta para a entrega de material didático e kit alimentação para os estudantes.



Em nota , a Secretaria de Educação informou que "reafirma seu compromisso com a saúde de seus profissionais e alunos, seguindo em constante contato com as unidades escolares, acompanhando e fiscalizando os protocolos sanitários para tomar rápidas medidas que resguardem a segurança de todos".