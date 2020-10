Reprodução

Por O Dia

Publicado 22/10/2020

Rio - Uma mulher de 34 anos morreu, na manhã desta quarta-feira, horas depois de fazer um procedimento estético em São Gonçalo, na Região Metropolitana do Rio. O homem que fez a intervenção foi levado para prestar esclarecimentos. Patricia Rodrigues dos Santos era nutricionista.

Na terça-feira (20), foi à uma clínica estética e procurou um massoterapeuta, pedindo que aplicasse silicone industrial em seus glúteos. O procedimento foi feito e Patricia começou a vomitar e passar mal no mesmo dia.



Já na madrugada de quarta, a nutricionista foi levada para o pronto-socorro de São Gonçalo, onde chegou com sinais vitais fracos e morreu pela manhã. O corpo foi enterrado nesta quinta-feira (22), no Cemitério do Maruí, em Niterói.



Segundo a polícia, Patricia levou o material do enchimento e pagou R$ 2.151,80 pela intervenção. Policiais da 72ª DP (São Gonçalo) localizaram a clínica e o massoterapeuta, que pode responder por atividade irregular de medicina.