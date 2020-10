Perseguição começou no Estácio e terminou perto da Praça Cruz Vermelha. Uma mulher foi baleada na cabeça e morreu no Catumbi WhatsApp O DIA (98762-8248)

Uma perseguição policial com confronto terminou com uma mulher morta, na noite desta quinta-feira, na Rua Frei Caneca, no Catumbi, Região Central do Rio. A vítima, identificada como Lady Ane Paulino, de 34 anos, estava no trailer onde trabalhava perto da Praça da Apoteose quando foi atingida por um tiro na cabeça. Um homem que passava pela região e um suspeito também foram baleados.



Segundo informações, a ocorrência começou no Estácio, quando os policiais desconfiaram de um Jeep Renegade vermelho e seus ocupantes. Os criminosos fugiram e houve o tiroteio. A perseguição só parou na Rua Ubaldino do Amaral, perto da Praça Cruz Vermelha.

fotogaleria O Corpo de Bombeiros foi acionado para a ocorrência por volta das 23h50, mas Lady Ane não resistiu aos ferimentos e morreu no local.

Perseguição entre PM e criminosos termina com mulher morta no Catumbi.



Crédito: WhatsApp O DIA#ODia pic.twitter.com/7orNqR7AKW — Jornal O Dia (@jornalodia) October 23, 2020 Um suspeito baleado foi preso e uma pistola apreendida. O veículo tinha sido roubado e foi recuperado. Outros três homens que estariam no veículo fugiram. O homem baleado no túnel Martim Sá, identificado como Nilton Fernandes, foi encaminhado para o Hospital Municipal Souza Aguiar, no Centro do Rio. De acordo com a Secretaria Municipal de Saúde, ele passou por cirurgia e está na recuperação pós anestésica. Um suspeito baleado foi preso e uma pistola apreendida. O veículo tinha sido roubado e foi recuperado. Outros três homens que estariam no veículo fugiram. O homem baleado no túnel Martim Sá, identificado como Nilton Fernandes, foi encaminhado para o Hospital Municipal Souza Aguiar, no Centro do Rio. De acordo com a Secretaria Municipal de Saúde, ele passou por cirurgia e está na recuperação pós anestésica.

O suspeito baleado também foi encaminhado para a mesma unidade hospitalar e passou por uma cirurgia.

A PM ainda informou que ainda houve um outro ferido na Rua Catumbi, que deu entrada no Souza Aguiar, não foi informado o estado de saúde da vítima.

A Delegacia de Homicídios da Capital (DHC) foi acionada para o local e realizou a perícia no local. Agentes realizam diligências para localizar testemunhas e imagens de câmeras de vigilância que ajudem a identificar a autoria dos disparos que atingiram Lady Ane e outras duas pessoas que foram encaminhadas para o Souza Aguiar.

Um dos suspeitos, que está no hospital, foi autuado em flagrante na 5ª DP (Mem de Sá) por resistência, porte de arma, receptação e associação criminosa.