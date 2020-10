Nythalmar Dias Ferreira Filho REPRODUÇÃO TWITTER

Rio - A Polícia Federal cumpre na manhã desta sexta-feira (23) mandados de busca e apreensão em cinco endereços associados ao advogado Nythalmar Dias Ferreira Filho, famoso por defender alguns dos principais réus da Lava Jato no Rio de Janeiro. A informação é do portal 'G1'.

Agentes da Polícia Federal cumpriram os mandados de busca e apreensão em dois endereços em Campo Grande, na Zona Oeste do Rio, um no Centro, e outros dois em Ipanema e Catete, na Zona Sul carioca. Segundo o portal, Nythalmar abordava clientes dizendo ter acesso direto ao juiz Marcelo Bretas, titular da 7ª Vara Federal Criminal do Rio e principal nome da Lava Jato fluminense. Nythalmar prometia garantir penas mais leves aos clientes, mas pedia altos honorários. Apesar de citado, Bretas não é alvo da operação.

Nythalmar teve ascensão meteórica no Direito. Até 2016, mantinha um pequeno escritório em Campo Grande, na Zona Oeste do Rio. Mas, com menos de 30 anos de idade e carreira curta, conseguiu defender clientes poderosos como o ex-presidente da Câmara dos Deputados, Eduardo Cunha; Fernando Cavendish, ex-líder da Delta Construções; o empresário Arthur Soares, conhecido como Rei Arthur; o ex-secretário de Segurança do Rio na Era Cabral, José Mariano Beltrame; e o ex-deputado federal Júlio Lopes.